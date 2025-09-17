Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere destek! 2026 yılı ödeme tutarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçileri sevindirecek haber geldi. Bakanlık, 2026 yılında bitkisel üretime yönelik verilecek destek tutarlarını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 03:49
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 04:04

, üreten çiftçilere tarımsal destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Bakanlık, 2026 yılında verilecek destek ödemelerinin tutarlarını duyurdu.

465 LİRA EK ÖDEME

2026 yılı için ayçiçeği ve soyada dekara 930 lira, pamukta dekara 1395 lira destek sağlanacağını bildiren bakanlık, "Planlı üretime uygun ekim yapıyorsanız 465 lira daha eklenecek. Su kısıtı havzalarında üretim yapıyorsanız 372 lira ilave destek." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere destek! 2026 yılı ödeme tutarları belli oldu

BUĞDAY, ARPA, MISIR...

Buğday ve arpada bu yıl için dekar başına 634 lira, dane mısırda 488 lira olan desteğin, gelecek üretim yılı için 806 liraya çıkacağı aktarılan paylaşımda, "Buğday, arpa ve dane mısırda 2026 yılı için artırılan desteklemelerle üreticimizin emeği daha da değer kazanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere destek! 2026 yılı ödeme tutarları belli oldu

BAKLAGİL ÜRETİCİSİNİN EMEĞİ DEĞER KAZANIYOR

Paylaşımda, 2026 üretim yılı için kuru fasulyede dekara 930 lira, mercimek ve nohutta dekara 620 lira destek sağlanacağı bildirilerek, "Baklagil desteklerimizle üreticimizin emeği değer kazanıyor, kırsal kalkınma güçleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere destek! 2026 yılı ödeme tutarları belli oldu

PATATES VE SOĞANA DESTEK ARTTI

Patates ve soğan üretiminde 2026 yılındaki yeni tutarlarla üreticiye desteğin süreceği belirtilen paylaşımda, söz konusu ürünlerde bu yıl dekara 488 lira destek alınırken gelecek yılki tutarın 620 lira olacağı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere destek! 2026 yılı ödeme tutarları belli oldu

KANOLA VE ASPİR ÜRETİMİ

Paylaşımda, yağlı tohumlar kapsamında gelecek yıl için kanola üretiminde dekar başına 930 lira, aspir üretiminde ise dekara 620 lira destek verileceğine değinilerek, "2026 yılı için artırılan kanola ve aspir üretimi desteklerimizle üretimde çeşitlilik artıyor, kırsalda bereket büyüyor." ifadeleri kullanıldı.

