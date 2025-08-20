ABD'de kapatılacak mı derken Beyaz Saray hesap açtı: Amerika, geri döndük! Naber TikTok

ABD'de eski Başkan Joe Biden'ın döneminde kabul edilen sosyal medya platformu TikTok'un satış veya yasaklama yasasının ardından Başkan Donald Trump süreyi uzattı. 17 Eylül için belirlenen son tarih yaklaşırken Beyaz Saray'dan ilginç bir hamle geldi.

ABD'de uygulamanın geleceği, belirsizliğini korurken Beyaz Saray, TikTok'ta hesap açtı. Beyaz Saray'ın resmi hesaptaki ilk gönderisinde, Trump'ın ''Her gün, bu ülkenin dört bir yanındaki insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için kararlılıkla uyanıyorum. Ben sizin sesinizim'' dediği bir video yer aldı.

Gönderinin başlığı ise “Amerika, geri döndük! Naber TikTok?” şeklinde. Hesap, salı günü saat 20.00 itibarıyla açıldı ve kısa süre sonra 20 binden fazla takipçi kazandı.

ABD YÖNETİMİNİN İLK RESMİ TİKTOK HESABI

Bu, bir ABD yönetimine ait ilk resmi TikTok hesabı. Hem Trump hem de Biden, 2024 başkanlık kampanyası sırasında hesaplar açmış ve liderlerin daha önce bu uygulama ile ilgili ulusal güvenlik endişelerini dile getirmeleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Trump, seçimleri kazanmasında TikTok kullanan gençlerin büyük etkisi olduğunu düşünüyor.