Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD'de kapatılacak mı derken Beyaz Saray hesap açtı: Amerika, geri döndük! Naber TikTok

ABD'de kapatılma ihtimali olan sosyal medya platformu TikTok'a Beyaz Saray da giriş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın sesiyle paylaşılan ilk videonun başlığı ise ''Amerika, geri döndük! Naber TikTok?'' oldu.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:12

'de eski Başkan 'ın döneminde kabul edilen platformu TikTok'un satış veya yasaklama yasasının ardından Başkan süreyi uzattı. 17 Eylül için belirlenen son tarih yaklaşırken 'dan ilginç bir hamle geldi.

ABD'de uygulamanın geleceği, belirsizliğini korurken Beyaz Saray, 'ta hesap açtı. Beyaz Saray'ın resmi hesaptaki ilk gönderisinde, Trump'ın ''Her gün, bu ülkenin dört bir yanındaki insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için kararlılıkla uyanıyorum. Ben sizin sesinizim'' dediği bir video yer aldı.

Gönderinin başlığı ise “Amerika, geri döndük! Naber TikTok?” şeklinde. Hesap, salı günü saat 20.00 itibarıyla açıldı ve kısa süre sonra 20 binden fazla takipçi kazandı.

ABD'de kapatılacak mı derken Beyaz Saray hesap açtı: Amerika, geri döndük! Naber TikTok

ABD YÖNETİMİNİN İLK RESMİ TİKTOK HESABI

Bu, bir ABD yönetimine ait ilk resmi TikTok hesabı. Hem Trump hem de Biden, 2024 başkanlık kampanyası sırasında hesaplar açmış ve liderlerin daha önce bu uygulama ile ilgili endişelerini dile getirmeleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Trump, seçimleri kazanmasında TikTok kullanan gençlerin büyük etkisi olduğunu düşünüyor.

