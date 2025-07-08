Rusya'dan dev platformlara ceza yağmuru: Twitch, TikTok ve Pinterest yandı!

Rusya, kontrolünü sıkılaştırıyor. Ülkenin başkenti Moskova'da görülen davalarda, Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia'ya toplamda 24,5 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası kesildi

Rusya, ABD merkezli Twitch, Pinterest ve Wikipedia platformları ile Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'a ceza yağdırdı. Sebep ise, bu şirketlerin, yasaklanan bazı içeriklere erişimi engellememiş olmaları.

TOPLAM 24,5 MİLYON RUBLE CEZA VERİLDİ

Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Bu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitch, TikTok, Pinterest'in 7'şer milyon ruble, Wikipedia’nın ise 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Böylece cezanın miktarı toplam 24,5 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) seviyesine ulaştı.

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Google ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.