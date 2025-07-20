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 | Bengü Sarıkuş

TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!

TikTok’un yayımladığı 2025 ilk çeyrek raporuna göre, Türkiye’de topluluk kurallarını ihlal eden 5 milyonu aşkın video yayından kaldırıldı.

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TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 08:52

, 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporunu yayımladı. Rapora göre, platform dünya genelinde ilk çeyrekte toplam 211 milyonu aşkın videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Türkiye özelinde ise aynı dönemde 5 milyon 38 bin 255 video yayından kaldırıldı.

TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!

Söz konusu içeriklerin yüzde 99,2’si kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 95,9’u 24 saat içinde silindi. Türkiye, bu alanda platformun en fazla müdahale ettiği ülkeler arasında yer aldı.

TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!

TEHDİT İÇERİKLERİ KALDIRILDI

Raporda, özellikle genç kullanıcıların güvenliğini tehdit eden videolara öncelik verildiği belirtildi. Gençlere yönelik istismar, yaş sınırlamalarını ihlal eden görüntüler ve içeren paylaşımlar, kaldırılan içerikler içinde en yüksek paya sahip oldu. Genç kullanıcıları hedef alan ihlaller, Türkiye’de kaldırılan videoların yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!

TikTok’un küresel çapta uyguladığı otomatik tespit sistemleri sayesinde, dünya genelindeki içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi beklenmeden kaldırıldı. İçeriklerin yüzde 85’i hiçbir kullanıcı tarafından izlenmeden yayından alındı.

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#Ekonomi
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