Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz toplantısı bugün sona erecek ve karar Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak. Piyasalarda, Fed’in politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının yükselişinde birden fazla faktör etkili oluyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gideceği yönündeki güçlü beklentiler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Özellikle yılbaşından bu yana ons altının yüzde 40’tan fazla değer kazanması, küresel piyasalarda merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi fiyatlarda yukarı yönlü hareketi destekledi.

Yurtiçinde ise döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte gram altın tarihi seviyeleri test ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın 5000 TL seviyesini aşarken, serbest piyasada 4993 TL’den işlem gördü. Bu yükselişte hem uluslararası fiyatlamalar hem de yatırımcıların artan talepleri etkili oldu.

ALTIN NE ZAMAN DÜŞER?

Analistlerin takip ettiği en önemli unsur ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası oldu. FED'in yarın açıklanacak kararında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 96 oranında fiyatlandı. Daha yüksek bir indirim ise yalnızca yüzde 4 olasılık olarak görülüyor.

Ayrıca dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik gerginlikler ve savaş ortamı değerli metalin yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu nedenle altındaki düşüş beklentileri, büyük ölçüde faiz kararlarının seyrine ve uluslararası gelişmelere bağlı olacak. Altında fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran artışın ardından aşağı yönlü bir düzeltme hareketi de beklentiler arasında.

ALTIN NE ZAMAN ALINIR, ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Altın fiyatlarının seyrinde yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de alım zamanlamasıdır. Piyasalarda yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler, altın fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu da yatırımcıların karar verirken dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Yurtiçinde gram altın 5000 TL seviyesini aşarken, uluslararası piyasalarda ons altının 3699 dolara ulaşması, değerli metalin tarihi zirvelerini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Yatırımcılar, özellikle Fed kararlarını ve jeopolitik gelişmeleri izleyerek piyasaları değerlendirmeye devam ediyor.

*Bu bilgiler