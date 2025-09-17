Menü Kapat
24°
Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

Altın fiyatlarında yükselişi sürüyor! ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı öncesinde altının ons fiyatı 3699 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan altın, hem uluslararası piyasalarda hem de yurtiçinde yatırımcıların odağı oldu. Kapalıçarşı’da gram altın 5000 TL seviyesini aşarken, serbest piyasada 4993 TL’den işlem gördü. Altın fiyatlarının ne zaman düşeceği yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda
ABD Merkez Bankası’nın () faiz toplantısı bugün sona erecek ve karar Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak. Piyasalarda, Fed’in politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının yükselişinde birden fazla faktör etkili oluyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gideceği yönündeki güçlü beklentiler, yatırımcıların arayışını hızlandırdı. Özellikle yılbaşından bu yana ons altının yüzde 40’tan fazla değer kazanması, küresel piyasalarda merkez bankalarının rezervlerini artırması ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi fiyatlarda yukarı yönlü hareketi destekledi.

Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

Yurtiçinde ise döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte tarihi seviyeleri test ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın 5000 TL seviyesini aşarken, serbest piyasada 4993 TL’den işlem gördü. Bu yükselişte hem uluslararası fiyatlamalar hem de yatırımcıların artan talepleri etkili oldu.

Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

ALTIN NE ZAMAN DÜŞER?

Analistlerin takip ettiği en önemli unsur ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası oldu. FED'in yarın açıklanacak kararında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 96 oranında fiyatlandı. Daha yüksek bir indirim ise yalnızca yüzde 4 olasılık olarak görülüyor.

Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

Ayrıca dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik gerginlikler ve savaş ortamı değerli metalin yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu nedenle altındaki düşüş beklentileri, büyük ölçüde faiz kararlarının seyrine ve uluslararası gelişmelere bağlı olacak. Altında fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran artışın ardından aşağı yönlü bir düzeltme hareketi de beklentiler arasında.

Altın ne zaman düşer, neden yükseliyor? Alım fırsatı için gözler açıklanacak kararda

ALTIN NE ZAMAN ALINIR, ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Altın fiyatlarının seyrinde yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de alım zamanlamasıdır. Piyasalarda yıl sonuna kadar toplamda üç yapılacağı yönündeki beklentiler, altın fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu da yatırımcıların karar verirken dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Yurtiçinde gram altın 5000 TL seviyesini aşarken, uluslararası piyasalarda ons altının 3699 dolara ulaşması, değerli metalin tarihi zirvelerini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Yatırımcılar, özellikle Fed kararlarını ve jeopolitik gelişmeleri izleyerek piyasaları değerlendirmeye devam ediyor.

*Bu bilgiler

ETİKETLER
#fed
#fed
#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#faiz indirimi
#yatırım
#fed faizleri
#Gram Altın Fiyatı
#Güvenli Liman
#1 Gram Altın
#Fed Faizi
#Fed Faiz Indirimleri
#Jeopolitik Gerilimler
#Aktüel
