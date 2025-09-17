Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç! Kenan Yıldız damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan maç nefesleri kesti. Gol düellosu şeklinde geçen maça milli futbolcumuz Kenan Yıldız performansıyla damga vurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 04:21
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 04:21

2025-2026 sezonu lig aşaması ilk haftasında , güçlü rakibi 'u konuk etti. Juventus forması giyen , mücadeleye 11'de başladı.

Dortmund'un 52'de Karim Adeyemi ile bulduğu gole 63. dakikada Kenan yanıt verdi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan milli oyuncu plase vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu golden 2 dakika sonra Alman ekibi Nmecha ile yeniden öne geçerken, Kenan Yıldız 67'de bu kez 'e asist yaptı: 2-2.

Sarı-siyahlılar, 74'te Yan Couto ve 86'da Ramy Bensebaini'nin golleriyle farkı ikiye yükseltti. Torino ekibi son dakikaya 4-2 yenik girerken Dusan Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Sırp forvet 90+4'te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atarken, 2 dakika sonra ise Kelly'nin golünün hazırlayıcısı oldu. Son düdükle birlikte iki takım 4-4'lük eşitlikle sahadan ayrıldı.

'da hafta sonu Inter karşısında 2 gole katkı sağlayan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#borussia dortmund
#serie a
#kenan yıldız
#juventus
#Dusan Vlahovic
#Spor
