Juventus Dortmund maçı kaç kaç bitti? 90 dakikaya sığmayan maçta Kenan Yıldız şov yaptı

İtalyan büyüğü Juventus ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

İtalya’da oynanan ve gol şölenine sahne olan mücadele 4-4’lük beraberlikle noktalandı.

Dortmund’un gollerini 52. dakikada Adeyemi, 65. dakikada Nmecha, 74. dakikada Yan Couto ve 86. dakikada Bensebaini kaydetti.

Juventus ise gollerini 63’te Kenan Yıldız, 67 ve 90+4’te Vlahovic (asist Kenan Yıldız) ile 90+6’da Lloyd Kelly kaydetti.

Kenan Yıldız, Dortmund karşılaşmasındaki performansıyla, Cengiz Ünder’den bu yana bir yabancı ekibin formasıyla mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

Cengiz Ünder, Roma formasını taşıdığı dönemde 2018 senesinde Viktoria Plzen’e karşı bunu gerçekleştirmişti.