Spam aramadaki rakamları not aldı, milyonlarca lira aldı

Malezya'da ev hanımı olarak hayatını idame ettiren bir kadına gelen spam arama onu zengin etti. Tanımadığı bir numaradan arama alan kadın, telefonu açmadı fakat arama kaydında gözüken 4526 ve 3106 rakamları not aldı.

58 MİLYON TL KAZANDI

Spam aramada yer alan rakamları, Da Ma Cai 1+3D piyangosunda oynamaya karar vermesiyle ise şans yüzüne güldü. İsmi açıklanmayan kadın, oynadığı rakamlar sayesinde 1,4 milyon dolar yani yaklaşık 58 milyon kazandı.

The Sun Malaysia'nın haberine göre, ev hanımı olan kadın, kazanç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını yaşadı. Böyle bir ikramiyeyi hiç beklemediğini söyledi.

Malezya piyango işletmecisi Da Ma Cai de büyük ikramiyenin kazanıldığını doğruladı.

Öte yandan 2007 yılında da Kaliforniya'da benzer bir olay yaşanmıştı. 5 çocuklu bekar anne Cynthia Stafford, hayalini kurduğu, gözünde canlandırdığı rakamları oynadı ve 112 milyon dolar kazandı.