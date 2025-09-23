Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Uçağın iniş takımlarında saklandı, ülke değiştirdi! Çocuğun tehlike dolu yolculuğu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında, 13 yaşındaki bir çocuk uçağın iniş takımlarına saklandı ve bu şekilde ülke değiştirdi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de fark edilen çocuk polis tarafından sorgulandı.

Uçağın iniş takımlarında saklandı, ülke değiştirdi! Çocuğun tehlike dolu yolculuğu
23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 15:32

'da 13 yaşındaki bir , Kabil 'na gizlice girdi. Yolcuların arasından fark edilmeden geçerek Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağına yaklaştı ve iniş takım yuvasına saklandı. Uçağın arka tekerlek yuvasında uçan çocuk, tehlikeli yolculuğun ardından Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Uçağın iniş takımlarında saklandı, ülke değiştirdi! Çocuğun tehlike dolu yolculuğu

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İnişin ardından pistte yalnız başına dolaşırken fark edilen çocuk, polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulandı. Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını söyledi.

Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı.

Uçağın iniş takımlarında saklandı, ülke değiştirdi! Çocuğun tehlike dolu yolculuğu

AYNI UÇAKLA KABİL'E GÖNDERİLDİ

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre, çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.

