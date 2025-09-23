İşe uçakla giden genç hemşire herkesi şoke etti! Sebebini ve yaşadıklarını anlattı

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede hemşire olarak çalışan fakat İsveç'te yaşayan Courtney El Refai, sosyal medyada paylaştığı ilginç hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HER AY UÇAKLA 8 BİN KM

32 yaşındaki genç hemşire, eşiyle beraber çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için İsveç'e taşındıklarını söyledi. Fakat İsveç'te maaşların düşük olması nedeniyle ABD'de bir hastanede iş bulduğunu bu yüzden de her ay 8 bin kilometre yol yaparak uçakla işe gittiğini anlattı.

ABD'de İsveç'te kazandığından daha fazla para kazandığını söyleyen El Refai, üstelik sadece 10 gün çalıştığını belirtti. El Refai, "Herkes iki ülke arasında yolculuk yapıp iki ülkede de yaşamanın bir hayal gibi olduğunu düşünebilir fakat gerçekte hiç de öyle değil" ifadesini kullandı.

SAAT FARKI ADAPTE OLMAYI ZORLAŞTIRIYOR

New York Post'un haberine göre, ABD ve İsveç arasındaki 9 saatlik farka adapte olmanın zor olduğunu ve bu durumdan hoşlanmadığını anlatan El Refai, "Her iki ülkede de evimdeymişim gibi hissetmiyorum" diyerek dert yandı.

Hastanede mesai yaparak çalıştığını, saatte en az 100 dolar kazandığını anlatan El Refai, İsveç'teki evlerinin kirasını ve faturaları bu şekilde ödediklerini söyledi. ABD'de kaldığı 10 günlük süreçte ise bir oda tuttuğunu, odanın geceliğinin 50 dolar olduğunu belirtti.

ABD'DE MAAŞ YÜKSEK, İSVEÇ'TE YAŞAM MALİYETLERİ DÜŞÜK

Genç kadın, "İki ülke arasında gidip gelmek finansal açıdan çok avantajlı. San Francisco'da maaşlar çok yüksek ve İsveç'te yaşam maliyetleri California'ya göre çok daha düşük. Burada 10 gün arka arkaya çalışırsam İsveç'teki birkaç aylık faturayı ödeyebiliyorum" dedi.

Uçak biletinin 450 dolar tuttuğunu söyleyen genç hemşire, 8 saatlik mesaisini 12 saate çıkardığını, bu yüzden her gün fazladan 4 saat çalıştığını, ayrıca genelde aktarmalı uçtuğunu anlattı.