Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İşe uçakla giden genç hemşire herkesi şoke etti! Sebebini ve yaşadıklarını anlattı

İsveç'te yaşayan ABD'de çalışan hemşire Courtney El Refai, para biriktirmek için işe uçakla gelip gittiğini anlattı. Her ay 8 bin kilometrelik yol yapan Courtney, nasıl kâra geçtiğini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşe uçakla giden genç hemşire herkesi şoke etti! Sebebini ve yaşadıklarını anlattı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 13:19

'nin eyaletinde bir hastanede olarak çalışan fakat 'te yaşayan Courtney El Refai, sosyal medyada paylaştığı ilginç hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HER AY UÇAKLA 8 BİN KM

32 yaşındaki genç hemşire, eşiyle beraber çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için İsveç'e taşındıklarını söyledi. Fakat İsveç'te maaşların düşük olması nedeniyle ABD'de bir hastanede iş bulduğunu bu yüzden de her ay 8 bin kilometre yol yaparak uçakla işe gittiğini anlattı.

İşe uçakla giden genç hemşire herkesi şoke etti! Sebebini ve yaşadıklarını anlattı

ABD'de İsveç'te kazandığından daha fazla para kazandığını söyleyen El Refai, üstelik sadece 10 gün çalıştığını belirtti. El Refai, "Herkes iki ülke arasında yolculuk yapıp iki ülkede de yaşamanın bir hayal gibi olduğunu düşünebilir fakat gerçekte hiç de öyle değil" ifadesini kullandı.

SAAT FARKI ADAPTE OLMAYI ZORLAŞTIRIYOR

New York Post'un haberine göre, ABD ve İsveç arasındaki 9 saatlik farka adapte olmanın zor olduğunu ve bu durumdan hoşlanmadığını anlatan El Refai, "Her iki ülkede de evimdeymişim gibi hissetmiyorum" diyerek dert yandı.

Hastanede mesai yaparak çalıştığını, saatte en az 100 dolar kazandığını anlatan El Refai, İsveç'teki evlerinin kirasını ve faturaları bu şekilde ödediklerini söyledi. ABD'de kaldığı 10 günlük süreçte ise bir oda tuttuğunu, odanın geceliğinin 50 dolar olduğunu belirtti.

İşe uçakla giden genç hemşire herkesi şoke etti! Sebebini ve yaşadıklarını anlattı

ABD'DE MAAŞ YÜKSEK, İSVEÇ'TE YAŞAM MALİYETLERİ DÜŞÜK

Genç kadın, "İki ülke arasında gidip gelmek finansal açıdan çok avantajlı. San Francisco'da maaşlar çok yüksek ve İsveç'te yaşam maliyetleri California'ya göre çok daha düşük. Burada 10 gün arka arkaya çalışırsam İsveç'teki birkaç aylık faturayı ödeyebiliyorum" dedi.

Uçak biletinin 450 dolar tuttuğunu söyleyen genç hemşire, 8 saatlik mesaisini 12 saate çıkardığını, bu yüzden her gün fazladan 4 saat çalıştığını, ayrıca genelde aktarmalı uçtuğunu anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!
Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi
ETİKETLER
#abd
#isveç
#california
#hemşire
#İskandinavya
#Uçak Yolculuğu
#Yaşam Maliyetleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.