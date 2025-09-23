Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi

Yeni Zelanda'da 2022 yılında Auckland'deki bir depoda bulunan bavul, korkunç bir olayı gün yüzüne çıkardı. 45 yaşındaki Hakyung Lee isimli bir kadının, 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürüp, cesetleri yıllarca valizde sakladığı anlaşıldı.

CİNAYETLER 2018 YILINDA İŞLENDİ

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, 2022'de bavullar içinde bulunan çocuk cesetleri ile ilgili davada karara vardı. Jüri, kadının avukatları tarafından yapılan savunmayı reddederek, Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo'yu (8) Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.

GÜNEY KORE'YE KAÇIP, ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lee, cinayetin ardından doğduğu yer olan Güney Kore'ye kaçmış ve burada ismini değiştirmişti. Çocukların cesedi, 2022'de Auckland'daki bir depoda bulunmuş, Lee bunun üzerine Güney Kore'de tutuklanarak Yeni Zelanda'ya iade edilmişti.

Lee, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetmiş, cinayet döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu.

Avukatları da Lee'nin çocukları antidepresan ilaç vererek öldürdüğünü kabul etmiş, ancak müvekkillerinin cinnet geçirdiğini savunmuştu.