26°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi

Yeni Zelanda'da 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürüp, cesetleri yıllarca valizde saklayan kadın hakkında karar verildi. Mahkemede, cani kadının avukatları tarafından yapılan savunma reddedildi.

Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi
AA
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
10:08
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
10:08

'da 2022 yılında Auckland'deki bir depoda bulunan bavul, korkunç bir olayı gün yüzüne çıkardı. 45 yaşındaki Hakyung Lee isimli bir kadının, 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürüp, cesetleri yıllarca valizde sakladığı anlaşıldı.

Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi

CİNAYETLER 2018 YILINDA İŞLENDİ

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, 2022'de bavullar içinde bulunan çocuk cesetleri ile ilgili davada karara vardı. Jüri, kadının avukatları tarafından yapılan savunmayı reddederek, Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo'yu (8) Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.

Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi

GÜNEY KORE'YE KAÇIP, ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lee, cinayetin ardından doğduğu yer olan 'ye kaçmış ve burada ismini değiştirmişti. Çocukların cesedi, 2022'de Auckland'daki bir depoda bulunmuş, Lee bunun üzerine Güney Kore'de tutuklanarak Yeni Zelanda'ya iade edilmişti.

Çocuklarını öldürüp, bavulda saklayan kadın hakkında karar verildi

Lee, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetmiş, döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu.

Avukatları da Lee'nin çocukları antidepresan ilaç vererek öldürdüğünü kabul etmiş, ancak müvekkillerinin cinnet geçirdiğini savunmuştu.

TGRT Haber
