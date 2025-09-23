Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle beraber Avrupa'da artan tedirginlik Almanya'yı harekete geçirdi. Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya savaş açması durumunu değerlendirdi.

Berrak Arıcan Baş
23.09.2025
23.09.2025
Rusya ve Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Avrupa'da da Rusya tedirginliği sürüyor. Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından savunma konusunda harekete geçen Avrupa ülkelerinden , 'ya savaş açılması durumunu da değerlendirmeye başladı.

RUSYA 2029'DAN İTİBAREN SALDIRI BAŞLATABİLİR!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri, NATO ile arasında büyük çaplı bir çıkması durumunda günde 1.000 askere nasıl müdahale edileceğini planlıyor.

Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak

NATO'nun Moskova'nın 2029'dan itibaren başlatabileceği yönündeki uzun süredir devam eden uyarıları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak

''GÜNDE BİN YARALI ASKER SÖZ KONUSU''

Almanya Baş Cerrahı Ralf Hoffmann, Rusya'nın NATO'ya saldırması durumunda yaralı asker sayısının savaşın şiddetine ve hangi birliklerin devreye girdiğine bağlı olacağını söyledi. Hoffmann, Ukrayna’daki çatışmalardan çıkarılan derslere dikkat çekerek, “Gerçekçi olarak günde yaklaşık bin yaralı asker söz konusu” ifadelerini kullandı.

Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak

''MODERN SAVAŞIN DOĞASI DEĞİŞTİ''

Modern savaşın doğasının değiştiğini söyleyen Hoffmann, ''Ukrayna’da gözlemlediğimiz üzere, silah yaralanmalarının yerini dronlar ve bekleyen mühimmatlarla oluşan patlama ve yanık yaralanmaları aldı.'' dedi.

Olası bir çatışma durumunu değerlendiren Alman ordusu, yaralı askerlerin hızlı ve etkili şekilde tahliyesi için havadan ve kara yollarıyla esnek tıbbi nakil seçenekleri konuşuyor. Almanya'daki sivil hastanelere sevk ve 15 bin yatak kapasitesine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

