Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak

Rusya ve Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Avrupa'da da Rusya tedirginliği sürüyor. Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından savunma konusunda harekete geçen Avrupa ülkelerinden Almanya, NATO'ya savaş açılması durumunu da değerlendirmeye başladı.

RUSYA 2029'DAN İTİBAREN SALDIRI BAŞLATABİLİR!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri, NATO ile Rusya arasında büyük çaplı bir çatışma çıkması durumunda günde 1.000 askere nasıl müdahale edileceğini planlıyor.

NATO'nun Moskova'nın 2029'dan itibaren saldırı başlatabileceği yönündeki uzun süredir devam eden uyarıları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

''GÜNDE BİN YARALI ASKER SÖZ KONUSU''

Almanya Baş Cerrahı Ralf Hoffmann, Rusya'nın NATO'ya saldırması durumunda yaralı asker sayısının savaşın şiddetine ve hangi birliklerin devreye girdiğine bağlı olacağını söyledi. Hoffmann, Ukrayna’daki çatışmalardan çıkarılan derslere dikkat çekerek, “Gerçekçi olarak günde yaklaşık bin yaralı asker söz konusu” ifadelerini kullandı.

''MODERN SAVAŞIN DOĞASI DEĞİŞTİ''

Modern savaşın doğasının değiştiğini söyleyen Hoffmann, ''Ukrayna’da gözlemlediğimiz üzere, silah yaralanmalarının yerini dronlar ve bekleyen mühimmatlarla oluşan patlama ve yanık yaralanmaları aldı.'' dedi.

Olası bir çatışma durumunu değerlendiren Alman ordusu, yaralı askerlerin hızlı ve etkili şekilde tahliyesi için havadan ve kara yollarıyla esnek tıbbi nakil seçenekleri konuşuyor. Almanya'daki sivil hastanelere sevk ve 15 bin yatak kapasitesine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.