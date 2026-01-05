Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 6 bin seviyesini aştı: İşte 5 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın yeni haftayı yükselişle açtı. Yatırımcılar ve vatandaşlar da altındaki son durumu araştırmaya başladı. . Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.091,94₺
Gram Altın Satış: 6.092,73₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.411,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.523,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış:40.393,11₺
Tam Altın Satış: 41.197,85₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.736,54₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.779,26₺