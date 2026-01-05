Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 6 bin seviyesini aştı: İşte 5 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın yeni haftayı yükselişle açtı. Yatırımcılar ve vatandaşlar da altındaki son durumu araştırmaya başladı. . Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Ocak 2026 altın fiyatları...