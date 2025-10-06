Gençlerin tehlikeli oyunu, metro sörfü yine ölümle sonuçlandı: 2 kız hayatını kaybetti

Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşları 13 ve 18 olduğu tahmin edilen iki genç kızın cansız bedenleri bulundu. Polis kaynakları, metronun tepesinde bilinçsiz ve tepkisiz bulunduklarını, kızların olay yerinde hayatını kaybettiklerini bildirdi.

''BU SÖRF DEĞİL İNTİHAR''

Kızların son yıllarda ABD'de trend haline gelen metro sörfü yaptıkları sırada kaza geçirdikleri açıklandı. NYC Transit Başkanı Demetrius Crichlow yaptığı açıklamada, "İki genç kızın, metro dışında seyahat etmenin kabul edilebilir bir oyun olduğunu düşünerek gitmesi yürek parçalayıcı." dedi. Metro vagonunun üzerine çıkmak 'sörf' değil intihardır diyen Crichlow, "Hem yaslı aileleri hem de bu çocukları bulan ve bu trajediyle korkunç bir şekilde sarsılan ulaşım çalışanlarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

15 KİŞİLİK GRUPLA GELDİLER

Polis, istasyonda bir kaykay buldu fakat kızlara ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. New York Post'un haberine göre, görgü tanıkları ise kızların trenin içinde koşuşturan yaklaşık 15 kişilik bir grup gençle birlikte olduklarını ve daha sonra çatıda bulunduklarını polise anlattı.

METRO SÖRFÜ YAPANLARI ÖLÜMLER DE DURDURAMIYOR

Öte yandan yetkililer, sosyal medyanın tetiklediği bu ölümcül trendin, gençlerin metroda sörf yaparken çekilmiş videolarını paylaşmasıyla son yıllarda artış gösterdiğini açıkladı.

2018 ile 2022 yılları arasında trenlerin dışında yolculuk yaparken sadece beş kişi hayatını kaybetti.

NYPD, bu sorunla mücadele etmek için Kasım 2023'te drone kullanmaya başladı ve NYPD verilerine göre, 2023'te 135 olan trenlerin dışında seyahat eden kişi sayısı 2024'te 229'a yükseldi.