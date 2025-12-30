Menü Kapat
Avrupa’nın en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den iki futbolcu listeye girmeyi başardı

Aralık 30, 2025
1
Avrupa'nın en golcü futbolcuları

2025 yılı sona ererken, Avrupa’nın en golcü futbolcuları da belli oldu. Almanya’dan İspanya’ya İngiltere’den Fransa’ya dünya futbol devlerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı listeye Süper Lig’de forma giyen iki futbolcu da girmeyi başardı. İşte 2025’in Avrupa’da en çok gol atan futbolcuları…

2
stadyum

Yıl sona ererken, 2025 futbol istatistikleri de gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmede ise Avrupa liglerinde forma giyen futbolcuların gol skorları karşılaştırıldı. Yılın en golcü futbolcusu İspanya’dan çıkarken, listede Almanya, Portekiz, İngiltere, Türkiye ve Fransa liglerinde top koşturan futbolcular yer aldı…

3
Kylian Mbappe          

AVRUPA’NIN EN GOLCÜ FUTBOLCULARI 2025

1 Numara Kylian Mbappe           

İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen Mbappe 56 maçta 58 gol attı.

4
Harry Kane  

2 Numara Harry Kane   

Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen Harry Kane 51 maçta 48 gol attı.

5
Vangelis Pavlidis        

3 Numara Vangelis Pavlidis         

Portekiz’in Benfica takımında forma giyen Pavlidis 58 maçta 42 gol attı.

6
Erling Haaland            

4 Numara Erling Haaland             

İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen Haaland 41 maçta 37 gol attı.

7
Victor Osimhen 

5 Numara Victor Osimhen          

Türkiye’nin Galatasaray takımında forma giyen Osimhen 42 maçta 37 gol attı.

8
Viktor Gyökeres       

6 Numara Viktor Gyökeres        

İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Gyökeres 46 maçta 34 gol attı.

9
Serhou Guirassy       

7 Numara Serhou Guirassy         

Almanya’nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Guirassy 49 maçta 31 gol attı.

10
Ousmane Dembele 

8 Numara Ousmane Dembele  

Fransa’nın PSG takımında forma giyen Dembele 42 maçta 29 gol attı.

11
Youssef En-Nesyri 

9 Numara Youssef En-Nesyri     

Türkiye’nin Fenerbahçe takımında forma giyen En-Nesyri 53 maçta 29 gol attı.

12
Julian Alvarez  

10 Numara Julian Alvarez           

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen Alvarez 51 maçta 28 gol attı.

