Avrupa’nın en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den iki futbolcu listeye girmeyi başardı

2025 yılı sona ererken, Avrupa’nın en golcü futbolcuları da belli oldu. Almanya’dan İspanya’ya İngiltere’den Fransa’ya dünya futbol devlerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı listeye Süper Lig’de forma giyen iki futbolcu da girmeyi başardı. İşte 2025’in Avrupa’da en çok gol atan futbolcuları…
Yıl sona ererken, 2025 futbol istatistikleri de gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmede ise Avrupa liglerinde forma giyen futbolcuların gol skorları karşılaştırıldı. Yılın en golcü futbolcusu İspanya’dan çıkarken, listede Almanya, Portekiz, İngiltere, Türkiye ve Fransa liglerinde top koşturan futbolcular yer aldı…
1 Numara Kylian Mbappe
İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen Mbappe 56 maçta 58 gol attı.
2 Numara Harry Kane
Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen Harry Kane 51 maçta 48 gol attı.
3 Numara Vangelis Pavlidis
Portekiz’in Benfica takımında forma giyen Pavlidis 58 maçta 42 gol attı.
4 Numara Erling Haaland
İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen Haaland 41 maçta 37 gol attı.
5 Numara Victor Osimhen
Türkiye’nin Galatasaray takımında forma giyen Osimhen 42 maçta 37 gol attı.
6 Numara Viktor Gyökeres
İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Gyökeres 46 maçta 34 gol attı.
7 Numara Serhou Guirassy
Almanya’nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Guirassy 49 maçta 31 gol attı.
8 Numara Ousmane Dembele
Fransa’nın PSG takımında forma giyen Dembele 42 maçta 29 gol attı.
9 Numara Youssef En-Nesyri
Türkiye’nin Fenerbahçe takımında forma giyen En-Nesyri 53 maçta 29 gol attı.
10 Numara Julian Alvarez
İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen Alvarez 51 maçta 28 gol attı.