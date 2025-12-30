Avrupa’nın en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den iki futbolcu listeye girmeyi başardı

2025 yılı sona ererken, Avrupa’nın en golcü futbolcuları da belli oldu. Almanya’dan İspanya’ya İngiltere’den Fransa’ya dünya futbol devlerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı listeye Süper Lig’de forma giyen iki futbolcu da girmeyi başardı. İşte 2025’in Avrupa’da en çok gol atan futbolcuları…