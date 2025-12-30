Şişe su tüketenler dikkat: Yılda 90 bin fazladan mikroplastik yutuyor olabilirsiniz

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, ambalajlı su tüketiminin insan sağlığı üzerindeki görünmeyen tehlikesini gözler önüne serdi. Günlük su ihtiyacını plastik şişelerden karşılayanların vücuduna giren mikroplastik miktarı endişe verici boyutlara ulaştı.

Kanada merkezli Concordia Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir inceleme, su tüketim alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkilerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılara göre, günlük su ihtiyacını şişelenmiş ürünlerden karşılayan bireyler, musluk suyu tüketenlere kıyasla her yıl ortalama 90 bin daha fazla mikroplastik parçacığına maruz kalıyor.

Yapılan inceleme ayrıca insanların yıllık ortalama 39 bin ila 52 bin arasında mikroplastik parçacığı yuttuğunu gösteriyor. Boyutları milimetrenin binde biri ile beş milimetre arasında değişen parçacıklar, fark ettirmeden vücuda giriş yapıyor.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

Plastik şişelerin üretim, depolama ve nakliye süreçlerinde içeriğe mikroplastik salınımı yaptığı biliniyor.

Özellikle Güneş ışığına maruz kalma ve sıcaklık dalgalanmaları, şişelerin yapısının bozulmasına ve parçacıkların suya karışmasına neden oluyor. Concordia Üniversitesi araştırmacıları, maddelerin yutulmasının sağlık açısından "ağır sonuçlar" doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Journal of Hazardous Materials dergisinde yayımlanan incelemenin Baş Yazarı Sarah Sajedi, plastik şişelerin yalnızca acil durumlarda tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sajedi, gündelik yaşamda bahsi geçen ürünlerin kullanımının alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.