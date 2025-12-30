Bu akşam maç var mı, hangi kanalda 30 Aralık? Chelsea Bournemouth maçı nereden izlenir belli oldu

Bu akşam maç var mı, hangi kanalda soruları gündeme geldi. 30 Aralık 2025 Salı günü Premier Lig'in 19. haftası kapsamında 6 maç oynanacak. 2025 Afrika Uluslar Ligi'nde ise grup mücadeleler kapsamında Uganda - Nijerya maçı dahil olmak üzere 4 karşılaşma gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan Pro Lig'inde ise 3 maçın oynanacağı duyuruldu. Futbolseverler tarafından bu akşam hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ KANALDA 30 ARALIK?

30 Aralık 2025 Salı akşamı Premier Lig, 2025 Afrika Uluslar Kupası Grup Aşaması ve Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında oynanacak olan maçların saatleri ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

Premier Lig

22:30 Chelsea - Bournemouth | beIN Sports 2

22:30 Nottingham Forest - Everton | beIN Sports MAX 2

22:30 Burnley - Newcastle United | beIN Sports 5

22:30 West Ham United - Brighton & Hove Albion | beIN Sports MAX 1

23:15 Arsenal - Aston Villa | beIN Sports 3

23:15 Manchester United - Wolverhampton | beIN Sports 4

Afrika Uluslar Kupası - C Grubu

19:00 Tanzanya - Tunus | Exxen

19:00 Uganda - Nijerya | Exxen

Afrika Uluslar Kupası - D Grubu

22:00 Benin - Senegal | Exxen

22:00 Botsvana - D.Kongo Cumhuriyeti | Exxen

Suudi Arabistan Pro Lig

18:30 Al Ahli Jeddah - Al Fayha

20:30 Al Ettifaq - Al Nassr | TRT Spor

20:30 Al Akhdoud - Damac FC

CHELSEA - BOURNEMOUNT MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftası kapsamında Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelsea - Bournemouth maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Saat 22.30'da başlayacak olan karşılaşmanın hakemi ise İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Samuel Barrott olacak.

Karşılaşmada Chelsea'de Mykhaylo Mudryk cezalı, Levi Colwill ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Romeo Lavia, Dario Essugo, Jorrel Hato ve Marc Cucurella'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Bournemount tarafında ise Ben Gannon-Doak, Veljko Milosavljevic, Tyler Adams ve Alex Scott'ın sakatlığı bulunuyor. Matai Akinboni'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Bournemounth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson