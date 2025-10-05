Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın isteği müze müdürüne takıldı: Kral Charles'a istediği hediyeyi veremedi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı Charles'a müzeden tarihi bir kılıç hediye etmek istedi. Trump'ın bu isteği müze müdürüne takıldı. Trump istediği hediyeyi Kral Charles'a veremedi, müdür ise istifa etmek zorunda kaldı.

05.10.2025
05.10.2025
saat ikonu 15:02

ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretinde 'a olarak Dwight D. Eisenhower’a ait tarihi bir kılıç vermek istedi. Eisenhower Başkanlık Kütüphanesi’nin yöneticisi Todd Arrington, söz konusu kılıcın kamuya ait bir koleksiyonun parçası olduğunu, ulusal bir müzede sergilendiğini ve bu nedenle verilemeyeceğini belirtti.

Trump'ın isteği müze müdürüne takıldı: Kral Charles'a istediği hediyeyi veremedi

The Guardian'ın haberine göre, müze müdüründen izin çıkmayınca tarihi kılıç da müzeden çıkmadı. Orijinal eserin bir kopyası yapıldı ve Trump, bunu Kral Charles'a hediye etti. ise hediyeyi, II. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Birleşik Krallık arasındaki derin iş birliğini simgeleyen anlamlı bir armağan olarak nitelendirdi.

Müze müdürünün, Trump'ın isteğini geri çevirmesi ise işinin son bulmasına neden oldu. Müdür görevden uzaklaştırıldı. Gerekçede ise ''başka bir eğitim merkezi projesine dair bilgilerin uygunsuz şekilde paylaşılması'' nedeni yer aldı. Fakat asıl nedenin Trump'a karşı çıkması olduğu öne sürüldü.

