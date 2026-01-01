Roblox açıldı mı ne zaman açılacak? Türkiye’de şirket kurdu!

Kullanıcıların merakla beklediği Roblox açıldı mı sorusunun cevabı, gündem konusu oluyor.

Platform, 7 Ağustos 2024'ten bu yana Türkiye'de erişim engeli yaşıyor.

Roblox'un bu yasağın kaldırılması için attığı son adım, sürecin kritik eşiği olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Roblox, Türkiye’de Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi adıyla şirket kuruluşunu gerçekleştirdi.

35 milyon TL sermayenin duyurulduğu şirkete ABD’de ikamet eden Mark Llewellyn Reinstra’nın yetkili kılındığı belirtiliyor ve bu yeni şirketin atacağı adımlar doğrultusunda platforma uygulanan yasağın 2026 yılı içinde sona erdirilmesi bekleniyor.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox’un yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

Bu kritik gelişmenin ardından gözler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili mahkeme süreçlerine odaklandı.

Şirket kuruluşunun tescil edilmesinin ardından, erişim engelinin kaldırılmasına yönelik resmi kararın alınması bekleniyor.