Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan '3 bin yıl sonra çözüm', 'Gazze'ye ek olarak genel barış' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barışı sağlayacağından son derece emin. Trump son açıklamasında, ''Gazze'ye ek olarak genel barışa ulaşacağız'' dedi. Orta Doğu'da 3 bin yılın ardından çözüm geleceğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
11:47
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
11:47

ABD Başkanı , 'One America News Network' kanalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gündeme dair yorumlar yapan ABD lideri Trump, İkinci kez başkanlık görevine geldiğinden bu yana "7 savaş bitirdiğini" bir kez daha dile getirdi. Trump bu sayının 8'e çıkacağını söyledi.

Trump'tan '3 bin yıl sonra çözüm', 'Gazze'ye ek olarak genel barış' iddiası

''GAZZE'YE EK OLARAK GENEL BARIŞA ULAŞACAĞIZ''

Trump, " yaklaşık 3 bin yılın ardından çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız ve bu muhteşem bir başarı olacak." ifadelerini kullandı.

''GAZZE'DEN SONRA RUSYA''

'da devam eden savaşı bitirmenin başta kolay olacağını sandığını ancak zorlandığını belirten Trump, 'nin ardından " ile ilgileneceklerini" dile getirdi.

Trump'tan '3 bin yıl sonra çözüm', 'Gazze'ye ek olarak genel barış' iddiası

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de 'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

