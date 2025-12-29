Menü Kapat
Gündem
 Baran Aksoy

Saadettin Saran'ın uyuşturucu testi negatif çıktı iddiası! Savcılıktan yeni açıklama

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde özel bir laboratuvarda yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "İlgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır" denildi.

Saadettin Saran'ın uyuşturucu testi negatif çıktı iddiası! Savcılıktan yeni açıklama
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
17:17
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
17:17

Ünlülere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.

Saadettin Saran'ın uyuşturucu testi negatif çıktı iddiası! Savcılıktan yeni açıklama

Soruşturma sürerken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde özel bir laboratuvarda yaptırdığı test sonucunun temiz çıktığı iddiaları üzerine yeni bir açıklama yapıldı.

Saadettin Saran'ın uyuşturucu testi negatif çıktı iddiası! Savcılıktan yeni açıklama

"SORUŞTURMA DOSYASINA GİREN YENİ BİR RAPOR YOK"

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturma kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın, yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir"

#Gündem
#Gündem
