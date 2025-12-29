Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok? RTÜK programla ilgili açıklama yaptı

Prime Video platformunda yayınlanan Kısmetse Olur programının 49. bölümü yayınlanmadı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Amazon Prime Video'da yayınlanan programda ihlaller tespit edildiğini duyurmuştu. RTÜK tarafından programla ilgili yapılan açıklamada katalogdan çıkarma yaptırımı ve yüzde 3 idari para cezası kesildiği açıklanmıştı. Programın yeni bölümünün bugün yayınlanmamasının ardından ise Kısmetse Olur bugün neden yok, yayınlanmadı soruları gündeme geldi.

Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok? RTÜK programla ilgili açıklama yaptı
ABD merkezli içerik platformu Prime Video'da yayımlanan "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programının bugün yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölümün ekranlara gelmemesinin ardından Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok soruları gündeme geldi. İzleyiciler tarafından programın 49. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. RTÜK geçtiğimiz günlerde programla ilgili açıklama yapmıştı.

Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok? RTÜK programla ilgili açıklama yaptı

KISMETSE OLUR BUGÜN NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

RTÜK tarafından "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adlı yarışma programında geçtiğimiz günlerde ihlallerin tespit edildiği duyurulmuştu. Programla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada "cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altında alınmasını meşrulaştıran, karar alma süreçlerinden dışlanmasını normalleştiren ve kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan içeriklerin yer aldığı" tespit edildiği belirtilmişti.

Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok? RTÜK programla ilgili açıklama yaptı

RTÜK, "Aşkın Gücü" adlı programın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verildiği açıklanmıştı. RTÜK tarafından ihlaller nedeniyle yayıncıya yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımı uygulandı.

#Yaşam
