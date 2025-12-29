Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok? RTÜK programla ilgili açıklama yaptı

ABD merkezli içerik platformu Prime Video'da yayımlanan "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programının bugün yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölümün ekranlara gelmemesinin ardından Kısmetse Olur bugün neden yayınlanmadı, yok soruları gündeme geldi. İzleyiciler tarafından programın 49. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. RTÜK geçtiğimiz günlerde programla ilgili açıklama yapmıştı.

KISMETSE OLUR BUGÜN NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

RTÜK tarafından "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adlı yarışma programında geçtiğimiz günlerde ihlallerin tespit edildiği duyurulmuştu. Programla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada "cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altında alınmasını meşrulaştıran, karar alma süreçlerinden dışlanmasını normalleştiren ve kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan içeriklerin yer aldığı" tespit edildiği belirtilmişti.

RTÜK, "Aşkın Gücü" adlı programın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verildiği açıklanmıştı. RTÜK tarafından ihlaller nedeniyle yayıncıya yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımı uygulandı.