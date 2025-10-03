Küresel Sumud Filosu'nun son gemisi Marinette Gazze yolunda İsrail baskınına uğradı

Gazze'ye ilaç, gıda gibi insani yardımları ulaştırmak amacıyla yola çıkan yaklaşık 500 kişiden oluşan Küresel Sumud Filosu gemileri dün bir bir İsrail saldırılarına ve baskınlarına maruz kaldı.

MARINETTE GEMİSİNE BASKIN

Filodan sadece bir gemi Gazze yolunda ilerlemesini sürdürdüğü sırada İsrail güçleri tarafından engellendi. Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunuyor. Yolcular arasında Türkler de var.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü. Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLİYOR

İsrail, dün gerçekleştirdiği baskınlar sırasında gözaltına aldığı aktivistler hakkında yaptığı son açıklamada, İsrail'e götürüldüklerini, buradan da sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıklamıştı. İsrail, 4 İtalyan vatandaşını sınır dışı etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini duyurdu.

Sumud Filosu gemilerinden hiçbirinin Gazze'ye ulaşmada başarılı olamadığını duyuran İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Filo yolcuları güvende, sağlık durumları iyi. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler" açıklamasında bulundu.

Gazze'ye ilerleyişini sürdüren Marinette gemisi hakkında da açıklama yapan bakanlık, "Eğer Gazze ablukasını delmeye çalışırsa o da engellenecektir" ifadelerine yer vermişti.

Filoya ait gemilerin ise Aşdod Limanı'na çekildiği biliniyor. Liman çevresinde askeri gemi hareketliliği ise sürüyor.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/10/2/israilin-yasa-disi-el-koydugu-sumud-filo-tekneleri_202510021326.mp4

''AÇIK HEDEFİZ''

Gece saatlerinde gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, "Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları söylemişti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE

İsrail güçleri, gemilere bir bir baskın ve saldırı düzenledi. İsrail askerleri, gemilere yaptıkları baskınların ardından kameralara müdahale etti ve sinyalleri kesti. Aktivistlerin ellerini kaldırmalarını isteyen İsrail güçleri, gemide bulunan herkesi gözaltına aldı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/10/2/israil-sumud-filosundaki-meteque-gemisini-kusatti_202510020137.mp4

Filodaki Alma gemisinde bulunan İsveçli iklim Aktivisti Greta Thunberg de askerler tarafından gözaltına alındı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud filosunun Hamas filosu olduğunu iddia eden bir paylaşım yayınladı. "Greta Thunberg ve arkadaşları güvende ve sağlıkları yerinde" açıklaması yapıldı.

Küresel Sumud Filosu, müdahaleyi "yasadışı" olarak nitelendirdi. Bunu "bir savunma eylemi" değil, "küstahça bir umarsızlık eylemi" olduğunu söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 28 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldığı kaydedildi.