 Berrak Arıcan Baş

Sumud Filosu'nun son gemisinde bulunan Sinan Akılotu son durumu TGRT Haber'e anlattı

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son gemisinde bulunan Türk Aktivist Sinan Akılotu TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Akılotu, Gazze'ye 120 mil kadar mesafeleri kaldığını, eğer bir engellemeyle karşı karşıya kalınmazsa yarın sabah Gazze'ye ulaşmış olacaklarını söyledi.

'ye götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, baskınları ve saldırılarına maruz kaldı. İsrail güçleri Marinette gemisi hariç filonun tüm gemilerine el koydu, aktivistleri ise gözaltına aldı. Filonun son gemisi Marinette'de bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu TGRT Haber canlı yayınında son duruma dair açıklamalarda bulundu.

SON SUMUD GEMİSİ YARIN GAZZE'YE ULAŞABİLİR

SON SUMUD GEMİSİ YARIN GAZZE'YE ULAŞABİLİR

Aktivist Akılotu, Gazze'ye 120 mil kadar uzaklıkta olduklarını, İsrail'in engellemelerine maruz kalmazlarsa yarın sabah ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sumud Filosu'nun amacının Gazze'deki zulmün son bulması ve katliamların duyulması olduğunu ifade etti. Gazze'deki çocuk katliamlarına değinen Altıok, dehşetin her an sürdüğünü söyledi.

İTALYA'DAN 10 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

İTALYA'DAN 10 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

Sumud Filosu'nun güçlü bir gedik açtığını söyleyen Altıok, İtalya'dan 10 kadar geminin daha yola çıktığını, sağlık çalışanlarından oluşan ekiplerin gemilerde bulunduğunu bildirdi. Gazzelilerin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını söyleyen Türk aktivist, ''Son nokta ordularla konulacak'' dedi.

Sumud Filosu'nun son gemisinde bulunan Sinan Akılotu son durumu TGRT Haber'e anlattı

''İsrail diye bir devlet olduğu sürece dünyaya huzur gelmeyecek'' diyen Altıok, dün İHA'ların gemilerin çevresinde olduğunu fakat henüz bugün İsrail güçlerince bir müdahalenin gerçekleşmediğini söyledi.

