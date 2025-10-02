Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

İnsani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılara dünyanın dört bir yanından tepkiler geldi. Uluslararası sularda gerçekleşen İsrail saldırılarını kınayan ülkelerden Türkiye, saldırının faillerinin hesap vermesi için hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

AA
02.10.2025
02.10.2025
Gazze'ye gıda, ilaç gibi insani yardımları ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu donanması tarafından kuşatıldı. Gemilere baskınlar ve saldırılar düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından İsrail'in saldırılarına tepkiler geldi.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

TÜRKİYE: HESABI SORULACAK!

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğu bildirildi.

Açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1973479651617153221

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

PAKİSTAN: HUKUKUN BARİZ İHLALİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, uluslararası aktivistlerin yasa dışı alıkoyulmasıyla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku bariz ihlal ettiği belirtildi.

Bunun, İsrail'in Gazze'yi yasa dışı ablukasının ve saldırganlık örüntüsünün bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "İnsani yardımın kasıtlı engellenmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın "işgal altındaki tüm Filistin topraklarında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim, insani yardım çalışanları ve filodaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması, uluslararası hukuka tam saygı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

MALEZYA: DÜNYANIN VİCDANINA SAYGISIZLIK

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filo'ya saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Enver, filoda sivillerin, Gazze için insani yardım götürdüğünü ancak "sindirme ve baskıya" maruz kaldıklarını vurgulayarak "İsrail, insani yardımı engelleyerek Filistin halkının hakları ve dünyanın vicdanına tamamen saygısızlık göstermiştir." ifadesini kullandı.

Malezya'nın, özellikle vatandaşlarına ilişkin konularda İsrail'in sorumlu tutulması için elinden gelen her türlü meşru yolu kullanacağını belirten Enver, "Filistin halkı temel haklarından mahrum bırakıldığı sürece Malezya kararlı bir şekilde onlarla olacaktır." dedi.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

MALDİVLER: ULUSLARARASI HUKUKA CİDDİ HAKARET

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil gemilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve İsrail'in uluslararası hukuku devamlı ihlallerine karşı kesin adımlar atma çağrısında bulundu.

Muizzu, "Özgürlük ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan nüfusa insani yardım taşıyan konvoyu hedef almak insaniyete ve uluslararası hukuka ciddi hakarettir." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

BREZİLYA: İSRAİL ABLUKAYI SONA ERDİR!

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aralarında parlamento üyesi olan Brezilya vatandaşlarının da bulunduğu filoya saldırısının "endişeyle" takip edildiği belirtildi.

Uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesi hatırlatılarak filonun barışçıl olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, "barışçıl aktivistlerin haklarını ihlal eden ve fiziksel güvenliğini tehlikeye atan" saldırısının onaylanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerin güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulanarak Brezilya'nın İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve dağıtımına yönelik ablukasını sona erdirmesi çağrısı yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

VENEZUELA: DÜNYA BARIŞINA TEK GERÇEK TEHDİT

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı "korkakça korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirilerek şiddetle kınandı.

Açıklamada, bu saldırının "Siyonist rejimin suçlu doğasını ortaya koyduğu" ifade edilerek İsrail'in insani yardımlara yönelik ablukasının kasıtlı bir savaş aracı olduğu ve bir halkı açlık yoluyla yok etme niyeti olduğu belirtildi.

"Dünya barışına yönelik tek gerçek tehdit, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu sistematik olarak ihlal eden sömürgeci ve apartheid ideolojisi olan siyonizmdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Venezuela'nın Filistin'e desteği yinelendi.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

KOLOMBİYA: İSRAİLLİ DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

KÜBA: SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in filoya saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Canel, "Bu kınanması gereken eylemler, İsrail'in sınırı olmayan soykırımcı temelini doğruluyor." ifadesini kullanarak filodaki aktivistleri desteklediklerini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

BOLİVYA: YENİ BARBARLIK!

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arce, uluslararası topluma bu "yeni barbarlığa" sertçe karşı çıkıp kınama çağrısı yaptı.

Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!

ŞİLİ: YARDIMLAR DERHAL VE ENGELSİZ ULAŞMALI

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya saldırısından derin endişe duyulduğu ve bunun, seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, filodaki gönüllülerin ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

