Bilal Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız!"

Son dakika haberi: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

IHA
01.01.2026
10:06
01.01.2026
10:10

Yeni yılın ilk gününde binlerce kişi Gazze için Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde buluştu. Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak vatandaşlar alanda toplandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'da Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi.

Bilal Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız!"

"GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMDIR"

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'nin inşası İsrail'in vereceği tazminatla yapılmalıdır. İsrail tarafından silahlandırılan yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef almaktadır ve bu birbirinden kopuk değildir. Filistin'in toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz. Bu soykırım sürecinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye herkes takip etti. Türkiye artık güçlü bir Türkiye. Ticaretin devam ettiği yalanlarının aksine, lehimize olmasına rağmen İsrail ile ticareti kestik. Gazze'ye en fazla yardımı ulaştıran ülke olduk. Korkmadan Hakkı'ı haykırdık. Bu milletin tarihinden gelen bir duruştur. Bizim milliyetçiliğimiz zulme karşı dik durma anlayışıdır.

Bilal Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız!"

"BİZ SİNMEYECEĞİZ, SUSMAYACAĞIZ"

Gazze'de yaşanan soykırımdır. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. İşgal sona ermeden mücadelemize ara vermeyeceğiz. Boykotu küçümsemeyeceğiz, ben ne yapıyorum sorusuna vereceğimiz en güçlü cevap olacaktır. Biz boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz. Bu zulmün ortağı olmuyorum diyeceğiz.

Bilal Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız!"

Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

