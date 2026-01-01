Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüz binlerce kişi tek yürek

Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'deki saldırılar devam ederken, İstanbul'da da yeni yılın ilk sabahı yüz binlerce kişi katliama sessiz kalmamak için bir araya geliyor. Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.

Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde buluşuyor. Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüz binlerce kişi tek yürek

"SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ"

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüz binlerce kişi tek yürek

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüz binlerce kişi tek yürek
#Gündem
