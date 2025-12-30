Menü Kapat
Gazze için hukuk mücadelesi: Türkiye uluslararası alanda çalışıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananların uluslararası hukukun varlığını ve işleyişini tartışmaya açtığını söyledi. İZÜ’de konuşan Yüksel, “Ateşkes yetmez; Gazze’de kalıcı barış ancak adaletle mümkün” dedi.

Gazze için hukuk mücadelesi: Türkiye uluslararası alanda çalışıyor
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İZÜ Siyaset Kulübü öğrencilerinin misafiri oldu. Tarihi Bina, Müze Salonunda gerçekleştirilen “Uluslararası Hukuk Perspektifinden Gazze: Soykırım, İnsan Hakları ve Hesap Verebilirlik” başlıklı programa; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan İçener, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen soykırımın “Uluslararası hukuk var mı?” sorusunu sormayı meşru kıldığını ifade eden Prof. Yüksel, Gazze soykırımı sürecinde uluslararası hukukun ciddi bir sınavdan geçtiğini, hukukun seçici uygulanmasının ve çifte standartların en temel problem olarak ortaya çıktığını söyledi. Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olmasına rağmen İsrail’in bu kararlara uymayı reddetmesine karşın yaptırım uygulayacak etkili bir mekanizmanın işletilemediğini vurguladı. “Eğer hukukun herkes için eşit uygulandığı bir sistem olsaydı İsrail’i durduracak bir irade ortaya çıkardı.” diyen Yüksel, sürecin aynı zamanda ahlaki bir meşruiyet krizini de görünür kıldığını ifade etti.

Gazze için hukuk mücadelesi: Türkiye uluslararası alanda çalışıyor

TÜRKİYE’NİN SÜRECE KATKISI VE ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİ

Türkiye’nin 7 Ekim’den itibaren Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere uluslararası ortamlarda yürüttüğü faaliyetlere de değinen Yüksel, TBMM hukuk heyetinin Lahey’de danışma görüşmelerine katıldığını ve sürece katkı sunduğunu belirtti. Filistin’in 158 ülke tarafından tanındığını hatırlatan Yüksel, buna rağmen BM Güvenlik Konseyindeki tıkanmanın Filistin’in tam üyeliğini engellediğini söyledi. BM’nin bir ajansı olan UNRWA’nın Filistin’e insani yardım ulaştırmasına yönelik çalışmaların İsrail tarafından engellenmesine de dikkat çeken Yüksel, Türkiye ve Norveç’in bu konuda Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunduğunu ifade etti. Yüksel ayrıca Türkiye’nin Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı soykırım davasına delil desteği verdiğini ve davaya müdahil olduğunu hatırlattı.

Gazze için hukuk mücadelesi: Türkiye uluslararası alanda çalışıyor

“TÜM SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİ”

Sağlanan ateşkesin insanlık adına umut verici olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Yüksel, “Kanla kirletilmiş topraklara yalnızca barış ilan edilmesi yetmez, alınan tüm kararların eksiksiz uygulanması ve tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerekir.” dedi.
Kalıcı barışın ancak adalet, istikrar ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alınmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Yüksel, “Türkiye tarih boyunca mazlumun yanında, tarihin doğru tarafında yer aldı. Gazze’de kalıcı barışın tesisi, sivillerin korunması, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin devletinin kurulması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.” dedi.

