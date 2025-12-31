Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Bu duruma dikkat çekmek için her yıl olduğu gibi bu yılda Milli İrade Platformu Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 14:21

On binlerce kişi bir kez daha yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşup İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek. Bu yıl üçüncüsü düzenleyecek yürüyüş Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.

Çeşitli sendika, futbol kulüpleri ve 400'e yakın sivil toplum kuruluşları da yarın Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

ERDOĞAN: SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu.

7'den 70'e bütün vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Bilal Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, 3'üncü yılına giriyor ve iki yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz." dedi.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

"Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebilğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistin'lilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı, 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

"Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda." diye konuşan Erdoğan, " Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" iradelerini kullandı.

TÜGVA BAŞKANI'NDAN DAVET

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet ederek, "Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor." dedi.

Beşinci, 1 Ocak gününe şehitlere dualarla başlayacaklarını, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarını kıldıktan sonra şehitlere dualar edeceklerini ifade etti.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

İSTANBUL'DA BU YOLLAR KAPALI

Yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar ​​​​​​​Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, ​​​​​​​Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü de bu yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar, Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, ​​​​Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ile Unkapanı Köprüsü'nü alternatif olarak tercih edebilecek.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da da saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.