İstanbul Galata Köprüsü'nde yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

On binlerce kişi bir kez daha yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşup İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek. Bu yıl üçüncüsü düzenleyecek yürüyüş Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.

Çeşitli sendika, futbol kulüpleri ve 400'e yakın sivil toplum kuruluşları da yarın Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.

ERDOĞAN: SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu.

7'den 70'e bütün vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Bilal Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, 3'üncü yılına giriyor ve iki yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz." dedi.

"Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebilğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistin'lilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı, 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

"Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda." diye konuşan Erdoğan, " Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" iradelerini kullandı.

TÜGVA BAŞKANI'NDAN DAVET

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet ederek, "Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor." dedi.

Beşinci, 1 Ocak gününe şehitlere dualarla başlayacaklarını, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarını kıldıktan sonra şehitlere dualar edeceklerini ifade etti.

İSTANBUL'DA BU YOLLAR KAPALI

Yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar ​​​​​​​Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, ​​​​​​​Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü de bu yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar, Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, ​​​​Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ile Unkapanı Köprüsü'nü alternatif olarak tercih edebilecek.

TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da da saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.