Beklenen enflasyon rakamlarına göre hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı

TÜMÜTümü

Ocak 01, 2026 10:23
1
Emekli ve memurun maaş hesabında son parçayı oluşturacak aralık ayı enflasyonu, 5 Ocak’ta açıklanacak veriyle netleşecek. Peki kulislere yansıyan hesaplamalara göre en düşük maaşlar hangi seviyeye yükselecek?. Gözler şimdi tek bir veride: açıklanacak son enflasyon oranında. İşte beklenen enflasyon oranına göre; en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı... 

 

2
YENİ ZAMLAR BELLİ OLACAK 

Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayacak zamları belli olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alırken memur ve memur emeklisinin aylıklarına, toplu sözleşme kapsamında yapılan zamma ilave 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.

3
KESİNLEŞEN ORANLAR 

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Buna göre emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmişti. 

4
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonunun ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,08 olarak gerçekleşmesi hâlinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı yüzde 12,41 olacak. Şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşının da bu oranda artırılabileceği belirtiliyor. Bu gerçekleşirse en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 18 bin 975 liraya yükselecek.

5
8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11 zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zamma hak kazanan memur ve memur emeklilerinde zam oranı ise enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 arasında değişecek. Buna göre 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşının 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamla birlikte 27 bin 916 liraya ulaşması öngörülüyor.

6
Türkiye gazetesinin haberine göre; beklenen enflasyon rakamlarına göre en düşük derece memur maaşı ise 62 bin 456 lira olurken bazı memur kadrolarında ise beklenen en düşük maaşlar şu şekilde; şube müdürü: 90 bin 994 lira, uzman öğretmen: 80 bin 450 lira, öğretmen: 72 bin 580 lira, başkomiser: 88 bin 419 lira, polis memuru: 80 bin 815 lira, uzman doktor: 149 bin 703 lira, hemşire: 73 bin 307 lira, mühendis: 92 bin 823 lira, teknisyen: 64 bin 747 lira, profesör: 132 bin 170 lira, araştırma görevlisi: 87 bin 591 lira, vaiz: 75 bin 868 lira, avukat: 87 bin 262 lira.

