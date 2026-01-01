Beklenen enflasyon rakamlarına göre hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı

Türkiye gazetesinin haberine göre; beklenen enflasyon rakamlarına göre en düşük derece memur maaşı ise 62 bin 456 lira olurken bazı memur kadrolarında ise beklenen en düşük maaşlar şu şekilde; şube müdürü: 90 bin 994 lira, uzman öğretmen: 80 bin 450 lira, öğretmen: 72 bin 580 lira, başkomiser: 88 bin 419 lira, polis memuru: 80 bin 815 lira, uzman doktor: 149 bin 703 lira, hemşire: 73 bin 307 lira, mühendis: 92 bin 823 lira, teknisyen: 64 bin 747 lira, profesör: 132 bin 170 lira, araştırma görevlisi: 87 bin 591 lira, vaiz: 75 bin 868 lira, avukat: 87 bin 262 lira.