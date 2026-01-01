Bugün marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, Şok, Migros 1 Ocak çalışma saatleri

Yılbaşında marketler açık mı, kapalı mı olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2026 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda 1 Ocak'ta belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, nüfus müdürlükleri, noterler, Borsa İstanbul, bankalar ve kargo firmaları çalışmayacak. Bu kurumların haricinde bazı özel şirketlerde 1 Ocak'ta kapalı oluyor. Bu kurumlar arasında zincir marketlerin olup olmadığı ise gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından yarın marketler açık mı, kapalı mı araştırılıyor.

YARIN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

Zincir marketler 1 Ocak 2026 tarihinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. BİM, A101, Migros ve ŞOK hafta içi her gün olduğu gibi 1 Ocak Perşembe günü sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilerine açacak. Saat 21.00'a kadar zincir marketler mesai yapacak. AVM içerisinde bulunan ve daha küçük yerlerde yer alan zincir marketlerin ise çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. AVM içerisindeki Migros gibi zincir marketler saat 22.00'ye kadar açık oluyor. Küçük bölgelerdeki zincir marketler ise daha erken saatlerde kapanabiliyor.

BİM, A101, ŞOK 1 OCAK'TA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketlerin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM marketler hafta içi her gün saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ŞOK market şubeleri ise aynı BİM marketlerde olduğu gibi sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilere açıyor ve 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. A101 marketler ise sabah saat 09.00'da açılıyor. Ancak diğer zincir marketlerden farklı olarak A101 market şubeleri saat 21.30'da kapanıyor. Migros marketler ise çalışma saatleri bulundukları konuma göre değişiklik gösteriyor. Migros marketler genel olarak 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilenlere göre 1 Ocak 2026 resmi tatiller arasında yer alıyor. 2026 yılında uygulanacak olan resmi tatiller şöyle:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı