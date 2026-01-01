Yüzlerce araç mahsur kaldı! İpek yolu üzerinde ekipler seferber

Kategoriler
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bölgede gece gündüz çalışan ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.
İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor.
Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek yolunda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.