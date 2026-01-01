Yüzlerce araç mahsur kaldı! İpek yolu üzerinde ekipler seferber

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bölgede gece gündüz çalışan ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek yolunda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.