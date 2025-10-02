Türkiye Sumud Filosu için ayakta: İsrail saldırısı yurt genelinde protesto edildi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Gemilere saldıran İsrail güçleri, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına aldı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının ardından Türkiye ayağa kalktı. Yurdun birçok noktasında düzenlenen protesto gösterileriyle İsrail'e tepki yağdı. İşte yurt genelinden protesto manzaraları...

İSTANBUL

İsrail'in Sumud Filosu’na müdahalesi ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi. Vatandaşlar İstinye'de bulunan ABD Konsolosluğu başta olmak üzere İsrail Konsolosluğu ve meydanlarda saldırıyı protesto etti. İsrail’i kınayan protestoların yanı sıra Sumud Filosu’na destek söylemlerine de yer verildi. İsrail’e destek olan ABD’de protesto edilirken. Sumud Filosu’na dualar ve ilahiler söylendi.

ANKARA

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısı üzerine platform üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da grupta yer aldı.

"İnsanlığın onuru Sumud Filosu", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "İşte burası katillerin yuvası" sloganları atan gruptakiler, "Hamas seninleyiz" yazılı pankart açtı.

İZMİR

İzmir'de Konak Meydanı'ndan toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Duman, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır." dedi. Duman, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

ERZİNCAN

Erzincan'da vatandaşlar, Sumud Filosu'na yapılan saldırı sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Filistin için dua etti. Filistin’e gönül verenler, Sumud Filosu’na yapılan saldırının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Erzincan Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Sumud Filosu’na yönelik saldırı protesto edilirken, Filistin halkı için dualar edildi. Programa Erzincan halkı yoğun ilgi gösterdi.

NEVŞEHİR

Nevşehir kent merkezindeki Alibey Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

İl Müftüsü Kazım Güzel, İsrail'e destek veren markaların ürünlerine yönelik boykot çağrısında bulunarak, dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Güzel'in duasının ardından vatandaşlar cami önünden ayrılmayarak temsili Gazze nöbeti başlattı.

NİĞDE

Niğde'de, İsrail'in filoya yönelik saldırıları çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla protesto edildi. Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Muammer Kokulupınar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini, Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.

Gazze'nin özgürlüğe kavuşacağına inandıklarını belirten Kokulupınar, "Allah'ın inayetiyle Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimiz özgürlüğe kavuşacak, İsrail amacına ulaşamayacaktır." dedi. Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi. Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti.

UŞAK

Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüdü. Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Katılımcılar yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklama yaptı.

ANTALYA

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan "Adagio" gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlanarak, Gazze'deki mazlumlara en uzatmak için uluslararası sularda olduklarını belirterek, Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

BURDUR

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, sloganlar attı. Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir." diye konuştu. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

DÜZCE

Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi. Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar slogan attı. Mavi Marmara Gemisi’nde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın da katıldığı eylemde, vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi. İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Girgin, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

BOLU

Bolu'da Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapılmasının ardından Gazze için dua edildi.

SAKARYA

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, filoya saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar açıklamanın ardından dua etti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Platformu üyelerince organize edilen etkinlikte vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

ORDU

Ordu'da da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde saldırılar protesto edildi. Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Zübeyde Hanım Caddesi'nden İmam Hatip Camisi'ne kadar yürüdü.

TRABZON

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.

ŞIRNAK

Şırnak Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Abdullah Çatı, İsrail'in tüm hukuk ve insanlık değerini hiçe sayan korsan bir saldırı gerçekleştiğini, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra hedef alındığını söyledi. Çatı, bu saldırının yardım filosuna değil insanlık onuruna, adalete ve vicdana yapıldığını söyledi.

MARDİN

Mardin'de merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldiklerini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına platformun başkan vekili ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar açıklama yaptı. Programda namaz kılınıp dua edildi.