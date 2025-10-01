İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale: Askerler gemilere çıktı, gözaltılar var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırarak yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu kente yaklaşırken İsrail filoyu engellemek için harekete geçti.

SAVAŞ GEMİLERİ KUŞATTI

Filodaki tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail gemisi filoya yaklaştı. Gemideki aktivistler, İsrail askerlerinin bazı gemilere çıktığı bilgisini duyurdu.

28'İ TÜRK 200'DEN FAZLA AKTİVİST GÖZALTINDA

İsrail askerlerinin 15 gemiye müdahale ettiği ve 28'i Türk, 200'den fazla aktivisti gözaltına aldığı öğrenildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin harekete geçti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan 24 vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

İşte Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından müdahaleyle ilgili aşama aşama tüm detaylar:

"1 SAAT İÇİNDE MÜDAHALE BEKLİYORUZ"

Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, "Misyonumuzun belirleyici bir anına yaklaşıyoruz. Şu anda, İsrail'in askeri ablukasına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede çok fazla gemi olduğunu aktaran Avila, bu durumun İsrail’in filoyu durdurma planlarıyla örtüştüğünü belirtti.

"İSRAİL ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTEDİ"

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan resmi açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" denildi.

FİLODAN İSRAİL GEMİLERİNE TELSİZ ANONSU: YAPILAN ULUSLARARASI YASALARA AYKIRI

Filo açıklamasında İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunulduğu ve "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.

CAN YELEKLERİNİ GİYİP GÜVERTELERDE BEKLEDİLER

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.

Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanırken, İsrail’in saatler içinde müdahale etmesi bekleniyor.

"TEHDİTLERLE SİNDİREMEYECEKLER"

Filonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZE 10 DAKİKALIK MESAFEDELER"

Filoda yer alan aktivist Dilek Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." dedi.

Olası İsrail müdahalesine karşı gemilerde can yelekleriyle teyakkuz halinde beklediklerini söyleyen Tekocak, daha önce iki kez askeri botların "tacizine" uğradıklarını hatırlattı.

Silahsız ve tamamen sivil bir inisiyatif olduklarını vurgulayan Tekocak, "Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." diye konuştu.

MEYDANLARA İNME ÇAĞRISI

Tekocak, dün askeri botlar filoya yanaştığında internet bağlantılarının ve radyo sinyallerinin kesildiğini hatırlatarak, böyle bir durumda dış dünyayla bağlantılarının kesileceğini vurguladı.

Askeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.

Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.

Kamuoyuna, müdahale yapılması durumunda Gazze'yi ve Küresel Sumud Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yapan Tekocak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"EL KOYACAĞIZ"

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu’nu telsizle uyararak "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" duyurusu yaptı.

MÜDAHALE BAŞLADI, İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail askerleri, Adara, Sirius, Alma, Spectra, Huga ve Deir Yassin gemilerine müdahale ederek aktivistleri gözaltına almaya başladı.

Filodan yapılan açıklamada "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor." denildi.

GEMİDEKİ GRETA THUNBERG'E GÖZALTI

Filo içinde yer alan Alma teknesinde bulunan Greta Thunberg'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg ve arkadaşlarının "güvende ve sağlıklarının yerinde olduğunu" açıkladı.

İSRAİL DONANMASI GEMİYE ÇARPIP TAZYİKLİ SU SIKTI

Filodaki Florida adlı tekneye İsrail donanmasının kasten çarptığı ve bazı teknelere basınçlı su sıkıldığı bildirildi.

GÖZALTINDAKİ TÜRKLERİN İSİMLERİ

İsrail'in gemilere müdahaleleri sırasında çok sayıda vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Gözaltına alınan bazı Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

Sirius Gemisi: Fikret Ayçin Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Fikret Ayçin Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak Alma Gemisi: Metehan Sari, Hüseyin Suayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu.

Metehan Sari, Hüseyin Suayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu. Spectre Gemisi: Bekir Turunç, Abdülmecid Bagcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyalı

Bekir Turunç, Abdülmecid Bagcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyalı Huga_A Gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız Mali / Deir Yassine_A Gemisi: Sümeyye Sena Polat

Sümeyye Sena Polat Grande Blue Gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

İTALYA: AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLECEKLER

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

MÜDAHALE EDİLMEYEN GEMİLER GAZZE'YE İLERLİYOR

Sumud Filosu'ndaki 44 tekneden 14'üne müdahale edilirken, 6 tekneyle iletişim kurulamıyor. 25 tekne ise Gazze'ye doğru sefere devam ediyor.

"GAZZE'DEN 5 FÜZE ATEŞLENDİ"

Filoya operasyona tepki olarak Gazze'den Aşdod'a 5 füze ateşlendiği, İsrail'in dördünü engellediği bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi, filoya Gazze'ye yardım ulaştırmak için barışçıl bir yol sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Filo, yardımla değil provokasyonla ilgilendiği için bu teklifi reddetmiştir. İsrail Donanması, filoya ulaşarak rotasını değiştirmesini istemiştir. İsrail, filoya aktif bir savaş bölgesine yaklaştığını ve yasal bir deniz ablukasını ihlal ettiğini bildirmiştir. İsrail, yardımları güvenli kanallar aracılığıyla Gazze'ye barışçıl bir şekilde ulaştırma teklifini yinelemiştir" denildi.

FÜZE ATEŞLENMİŞTİ

Olayın öncesinde İsrail'e ait bir savaş uçağı, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerlediği Akdeniz'e doğru füze ateşlemişti.

İsrail ordusu, mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiği ve teknik bir arıza nedeniyle ateşlendiğini ileri sürerken soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İSRAİL'DEN BİR KRİTİK BÖLGEYİ DAHA İŞGAL

Öte yandan, ordudan yapılan bir başka açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun tamamıyla işgal edildiği duyuruldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Netzarim Koridoru'nun güneyden geçişlere kapatıldığı aktarıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.