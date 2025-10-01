Menü Kapat
Gündem
İsrail Sumud Filosuna saldırırsa savaş kapıda! Eski İstihbarat Başkanı açıkladı: Türkiye’den cevap gecikmeyecek

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 44 farklı ülkeden aktivistlerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu, tüm engellemelere rağmen yoluna devam ediyor. İsrail’in yaklaşık 50 tekneden oluşan filoya olası bir müdahalesi sonrası ‘Türkiye bir aksiyon alacak mı?’ sorusu ise gündemi epeyce meşgul etmiş durumda. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin; ‘İki ülkenin birbirine müdahalesi, artık savaşın kaçınılmaz olacağını gösterir’ diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

’in, üzerindeki zulmü devam ederken, 2025 yılının ortalarında 44 farklı ülkeden aktivistlerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu, bu ablukayı aşıp insani yardım götürmeyi hedefliyor. Ancak İsrail’in olası bir saldırı düzenlemesi ihtimali, ’nin bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği sorularını beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye’den cevap gecikmeyecek!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN AMACI İNSANİ YARDIM GÖNDERMEK”

Küresel Sumud Filosu içerisinde Türkiye’nin amacının insani yardım olduğunu vurgulayan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye, insani yardım politikasında hep öncelikli devlet olmuştur. Küresel Sumud Filosunda da öncelikli hedefi bölgeye gerekli insani yardımı ulaştırmaktır” dedi.

İSRAİL’İN OLASI SALDIRISININ SONUÇLARI NELER OLABİLİR?

Türkiye’nin böylesi bir senaryoda diplomatik ve siyasi kanalları hızlı şekilde devreye sokacağını belirten Pekin, “Türkiye, uluslararası hukuka aykırı bir saldırı durumunda Birleşmiş Milletler ve uluslararası platformlarda güçlü bir tepki gösterir. İsrail’in olası bir saldırısında, Türkiye bu saldırıya karşılık verirse çatışma çıkabilir” şeklinde konuştu.

"KARŞI SALDIRI YAPILIRSA SAVAŞ ÇIKAR"

İsrail’in, filoya olası bir saldırısı sonrası Türkiye’den hamle gelebilir diyen Pekin; “Türkiye’nin Sumud Filosuna müdahalesi sadece insani yardımla sınırlı kalmalı. Olası bir İsrail saldırısı sonucunda Türkiye karşılık verirse, ortaya savaş çıkar. Bu savaş tüm Orta-Doğuyu etkisi altına alır ve kitlesel sıkıntılar oluşturur” dedi.

“İSRAİL BÜTÜN DEVLETLERİN NEFRETİNİ KAZANDI”

İsrail’in birçok ülkenin nefretini kazandığını ve büyük bir baskı altında olduğunu söyleyen Pekin, “İsrail, attığı adımlarla birçok ülkenin nefretini kazanmış ve büyük bir baskı altında kalmıştır. İsrail’in olası bir saldırısı, uluslararası arenada büyük bir tepki görecektir” dedi.

GÖZLER FİLOYA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemideki aktivistler yüksek riskli bölgeye giriş yaptıklarını açıkladı. Filonun üzerinde insansız hava araçları hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosuna yönelik muhtemel bir saldırının sadece İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki dengeleri de etkileyeceği öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye’nin göstereceği olası tepki, bölge politikaları açısından son derece önemlidir.

