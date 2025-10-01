Sumud filosu Gazze’ye vardı mı? Nerede olduğu canlı takip ediliyor

Gazze'ye insani yardım göndermek için mücadele eden Sumud Filosu mücadelesine devam ediyor. İnsanlara ihtiyacı olanları göndermek için binlerce gemi yola çıktı.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE VARDI MI?

Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi. Buna göre kısa süre kaldığı öğrenilirken İsrail basınında ise İsrail'in müdahaleye hazırlandığı belirtiliyor. Filonun Gazze'ye giriş yapması merakla beklenirken yolculuk henüz tamamlanmadı.

Filodan gelen açıklamada "Daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." ifadeleri yer aldı. İsrail basınında da müdahalelerin olacağına dair haberler çıkmıştı.

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.