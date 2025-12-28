Gündem sarsan soruşturmada modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı

Ülke gündeminin baş sıralarında yer alan ve her geçen gün yeni gelişmelerle sıcaklığını koruyan uyuşturucu soruşturmasında gözaltılara yenileri eklendi.

Sabahki operasyonda rap şarkıcısı ve Miss Turkey yarışmasının 2016 birincisi ile sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından 2 ismin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTILARA RABİA YAMAN DA EKLENDİ

Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman, gündem sarsmaya devam eden soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.

ÜNLÜ MARKA DİREKTÖRÜ DE GÖZALTINDA

Öte yandan yine aynı sorruşturmada sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi de gözaltına alındı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in verdiği bilgilere göre "Majhadi, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ünlü fenomenin fuhuşa teşvik suçunu işlediği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

SABAH SAATLERİNDE DE GÖZALTI GELİŞMESİ YAŞANDI

Uyuşturucu ve fuhuş konulu dev soruşturmada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.