Sumud Filosu, Gazze yolunda! TGRT Haber'e özel açıklamalar

Gazze Filosu, Barselona'dan başlattığı yolculuğunu sürdürüyor. Filo şuan Girit'e demirlemiş durumda. Gazze'ye doğru tekrar yola çıkmaya hazırlanan filoda bulunan Samed Turan, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Turan, her şeyin yolunda gittiği takdirde Gazze'ye varmak için 6 ila 7 günlük bir yollarının kaldığını söyledi. İtalya ve İspanya'nın İsrail'in saldırılarının ardından fırkateyn gönderdiğini kaydeden Turan, "Türkiye'nin de böyle bir desteğini bekliyoruz. Türkiye bunu yapma hakkı en çok olan ülkelerden birisidir" dedi.