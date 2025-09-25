Sumud Filosu ne zaman varacak? Akdeniz'de seyrini sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'nın Barselona şehrinden geçtiğimiz haftalarda yola çıktı. Bir süre Tunus'ta teknik ve lojistik nedenlerden dolayı beklemek zorunda kalan Küresel Sumud Filosu geçtiğimiz günlerde yola çıktı.

44'ten fazla ülkenin desteğiyle 20 tekne ve 300'den fazla kişiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun ne zaman Gazze'ye varacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumud Filosu'nun Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 955 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Açıklamada "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor" ifadeleri yer aldı.

SUMUD NE DEMEK, NEDİR?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavramdır.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de ise zeytin ağaçı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.