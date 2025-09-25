Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Sumud Filosu ne zaman varacak? Akdeniz'de seyrini sürdürüyor

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Sumud Filosu'nun ne zaman Gazze'ye varacağı merak ediliyor. Küresel Sumud Filosu'nun son konumu açıklandı.

Sumud Filosu ne zaman varacak? Akdeniz'de seyrini sürdürüyor
Küresel Sumud Filosu, ile dayanışma ve 'in ablukasını kırmak için İspanya'nın Barselona şehrinden geçtiğimiz haftalarda yola çıktı. Bir süre 'ta teknik ve lojistik nedenlerden dolayı beklemek zorunda kalan Küresel Sumud Filosu geçtiğimiz günlerde yola çıktı.

44'ten fazla ülkenin desteğiyle 20 tekne ve 300'den fazla kişiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun ne zaman 'ye varacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Sumud Filosu ne zaman varacak? Akdeniz'de seyrini sürdürüyor

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumud Filosu'nun Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 955 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Açıklamada "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor" ifadeleri yer aldı.

Sumud Filosu ne zaman varacak? Akdeniz'de seyrini sürdürüyor

SUMUD NE DEMEK, NEDİR?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavramdır.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de ise zeytin ağaçı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

