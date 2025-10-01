Sumud Filosu nerede? Canlı takip ile şu an nerede olduğu takip ediliyor

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'e açılarak Gazze'ye insani yardım göndermek için yola çıktı. Binlerce geminin ve insanın yer aldığı filo bölgeye yaklaştı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Gazze'ye yardım göndermek için yola çıkan Sumud Filosu deniz yolculuğuna devam ediyor. Akdeniz'e açılan filo, hedefe 120 deniz mili kaldığı aktarmıştı. Denizde yolculuk sürerken canlı olarak da takip ediliyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Filoda yer alan aktivistlerden David Adler, “Gemilerimize çıktıklarında direnmeyeceğiz. Hazırız. Cep telefonlarımız ve kameralarımızla her şeyi belgeleyeceğiz ve dünyaya aktaracağız” ifadelerini kullanarak bölgeye 120 mil deniz uzaklığında olduklarını belirtmişti.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

https://x.com/i/broadcasts/1jMJgRDbVAAGL