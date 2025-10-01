MSB'den Gazze için yola çıkan Sumud Filosu açıklaması: Tahliye edildiler

İsrail'in soykırıma varan saldırılarından sonra ablukaya alarak açlık ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"11 KİŞİ KARAYA TAHLİYE EDİLDİ"

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."

SUMUD FİLOSU GAZZE İÇİN YOLA ÇIKAN EN BÜYÜK FİLO

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

NEDEN SUMUD ADINI TAŞIYOR?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.