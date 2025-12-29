Türkiye’nin en pahalı şehirleri belli oldu! TÜİK verileri duyurdu: İlk sıra şaşırtmadı

KONUT VE ULAŞIM ŞAMPİYONU İSTANBUL

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 147,3 ile İstanbul'da olduğu görüldü. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan olduğu belirlendi.

Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 95,2 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olduğu tespit edildi.

