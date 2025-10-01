Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısıyla ilgili kritik çağrı: Derhal harekete geçilsin

İsrail'in Küresel Sumud Filosu müdahalesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." denilirken BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara da kritik bir çağrı yapıldı.

Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısıyla ilgili kritik çağrı: Derhal harekete geçilsin
'ye ulaştırmak amacındaki Küresel Sumud Filosu'na 'in müdahalesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"TERÖR EYLEMİDİR"

Açıklamada saldırının "Terör eylemi" olduğu nitelenirken yaşanan durum "İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı" olarak belirtildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Gazze'deki ablukanın kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına bir an önce alınması için çağrı yapıldı.

Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısıyla ilgili kritik çağrı: Derhal harekete geçilsin

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.

Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

BM VE İLGİLİ KURULUŞLARA GAZZE ÇAĞRISI: DERHAL HAREKETE GEÇİLSİN

Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısıyla ilgili kritik çağrı: Derhal harekete geçilsin

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesine Dışişleri Bakanlığı'nın dışında da devlet erkanından peş peşe tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DÜŞMANCA VE BARBARCA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.

Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri sarf etti: "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.

Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", İsrail zulmüne karşı "İnsanlık Cephesinin" barışçıl bir hareketidir.

İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini alıyoruz. "Küresel Sumud Filosu" gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur.

İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise açıklamasında "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale: Askerler gemilere çıktı
Sumud Filosu’nda Türkiye’den kimler var? Çok sayıda Türk yer alıyor
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#insani yardım
#Uluslararası Hukuk
#Küresel Sumud Filosu
#Terör Eylemi
#Gündem
