Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için İsrail'in saldırıları ve baskınları devam ediyor. Katliamcı İsrail tarafından birçok gemi durduruldu, 37 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistlerden 201'i gözaltına alındı. Filodan Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı. Fakat Gazze'ye ulaşmak için az bir mesafe kalmışken gemi, İsrail askerleri tarafından ele geçirildi. Dünyanın dört bir yanından ise Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması, İsrail'in engellemeleri durdurması için sesler yükseldi, halk sokaklara çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Türk aktivistlerin de yer aldığı filoya müdahaleyle ilgili soruşturma başlattı.
İşte yaşanan son gelişmeler...
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içinde Türk aktivistlerin de yer aldığı Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.
SUMUD FİLOSU'NDAN SON GEMİ YOLDA
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail baskınları ve saldırılarına maruz kaldı. İsrail güçleri Marinette gemisi hariç filonun tüm gemilerine el koydu, aktivistleri ise gözaltına aldı. Filonun son gemisi Marinette'de bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu TGRT Haber canlı yayınında son duruma dair açıklamalarda bulundu.
Aktivist Akılotu, Gazze'ye 120 mil kadar uzaklıkta olduklarını, İsrail'in engellemelerine maruz kalmazlarsa yarın sabah ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sumud Filosu'nun güçlü bir gedik açtığını söyleyen Altıok, İtalya'dan 10 kadar geminin daha yola çıktığını, sağlık çalışanlarından oluşan ekiplerin gemilerde bulunduğunu bildirdi. Gazzelilerin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını söyleyen Türk aktivist, ''Son nokta ordularla konulacak'' dedi.
''İsrail diye bir devlet olduğu sürece dünyaya huzur gelmeyecek'' diyen Altıok, dün İHA'ların gemilerin çevresinde olduğunu fakat henüz bugün İsrail güçlerince bir müdahalenin gerçekleşmediğini söyledi.
GAZZE'YE YARDIMLAR GİREMİYOR!
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle eylül ayında Gazze Şeridi'ne ulaşması beklenen 18 bin yardım tırından sadece 1824'ünün giriş yapabildiğini belirtti.
AKTİVİSTLER AVUKATLARLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ
İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan ve İsrail ordusunun yasadışı biçimde uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.
GÖZALTINDAKİ GRETA'NIN VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI
İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in önceden kaydedilmiş bir videosu yayımlandı. Videoda şu ifadeler yer aldı:
"Benim adım Greta Thunberg. İsveç vatandaşıyım. Bu videoyu izliyorsanız, İsrail güçleri tarafından kaçırılıp iradem dışında alıkonulmuşum demektir. İnsani yardım misyonumuz şiddet içermeyen ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülüyordu. Lütfen hükümetime benim ve diğerlerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmesini söyleyin."
İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na hain bir saldırı düzenleyen işgalci İsrail devletinden yaşananlara ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'nun girişimi 'provokasyon' olarak nitelendirildi. Filoda yer alan herkesin sınır dışı edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvende. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Bu provokasyonun son bir gemisi uzakta duruyor. Yaklaşırsa, aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenmiş olacak."
GEMİLER AŞDOD LİMANI'NA GETİRİLİYOR
İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan yasa dışı alıkonulan bazı tekneler Aşdod Limanı’na getiriliyor.
FİLO GEMİLERİ DURDURDU SADECE 1 GEMİ İLERLİYOR
Filo organizatörleri, İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım ve yabancı aktivist taşıyan 39 tekneyi durdurduğunu , Filistin topraklarına doğru seyreden sadece bir geminin kaldığını bildirdi.
TÜRK AKTİVİSTLER İÇİN BÜYÜKELÇİLİK DEVREDE
Dışişleri kaynakları, Aşdod Limanı'na götürülmekte olan aktivistlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dışişleri kaynakları, Bakanlığın gerekli girişimleri başlattığını vurgulayarak, şunları bildirdi:
"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımıza, konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir."
AKTİVİSTLER AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Hollanda'ya ait Mohammad Bhar gemisinde bir Fransız ve altı Hollandalı yolcunun bulunduğu bildirildi.
ANP haber ajansının aktardığına göre, Aktivistler, 5 kişinin açlık grevine başlayacağını söyledi. Gemideki aktivistlerin, "Kırmaya çalıştığımız yasadışı ablukanın yanı sıra Filistinlileri aç bırakan bir oluşumdan yiyecek kabul etmeyi reddediyoruz." dediği aktarıldı.
37 TÜRK AKTİVİST GÖZALTINDA
Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Küresel Sumud Filosu'yla yola çıkan Türk aktivistlerden 37'si İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Aktivistler, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir" diyerek tepkisini dile getirdi.
ABLUKAYI KIRAN MİKENO GEMİSİNE BASKIN
Küresel Sumud Filosu'nda en önde ilerleyen, Gazze'ye ulaşmak için az bir mesafesi kalan ve İsrail ablukasını yıkan Mikeno gemisi İsrail askerleri tarafından ele geçirildi.
İSRAİL ASKERLERİNDEN FAIR LADY GEMİSİNE BASKIN
İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze'ye doğru ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yelken açan Küresel Sumud Filosu gemilerine saldırmaya devam ettiği sırada, Küresel Sumud Filosu Fair Lady gemisindeki aktivistlerin silahsız olduklarını kanıtlamak için ellerini kaldırdıkları görülüyor.
İsrail askerlerinin gemideki kameralarla oynadıkları da kayda geçti.
HAMAS SUMUD FİLOSU'NA DESTEK VERDİ
Hamas, yaptığı açıklamada aktivistlere destek verdi ve İsrail'in filoyu durdurmasını "suç teşkil eden bir eylem" olarak kınadı, İsrail'i kınamak için kamuoyuna protesto çağrısında bulundu.
44 GEMİDEN 21'İ SALDIRIYA UĞRADI
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 21’i İsrail saldırısına uğradı.
İsrail’in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.
GÖZALTINA ALINAN AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLECEK
İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi. Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.
İSRAİL ABLUKASI YIKILMAK ÜZERE
Filonun en önünde ilerleyen gemilerden Mikeno'nun Gazze'ye ulaşmak üzere olduğu duyuruldu. Mikeno'nun Gazze Şeridi ile arasında 15 kilometrelik mesafe kaldı.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN SAYISI 29'A YÜKSELDİ
İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının 29'a yükseldiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı da alıkonulan Türk aktivistler için harekete geçti.
FİLONUN EN ÖNÜNDEKİ GEMİLERDEN FLORİDA'YA BASKIN
İsrail ordusu, Sumud Filosu'ndaki Florida gemisine baskın düzenlendi. Florida, filonun en önünde yer alan gemiler arasında yer alıyordu.
TÜRKİYE'DEN ALIKONULAN 24 VATANDAŞI İÇİN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İSRAİL'E TEPKİLER
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskınları ve saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanından insanlar sokaklara döküldü, İsrail protestoları başladı. Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması için destek verenler yürüyüşler düzenledi.
İSRAİL'İN GEMİLERE SALDIRILARI SÜRÜYOR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
SUMUD FİLOSU İÇİN TÜRK HALKI AYAKTA
Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyenler sokaklara döküldü. Türkiye'nin dört bir yanında sokaklar Sumud Filosu'na destek verenlerle doldu taştı. Katliamcı İsrail ise protesto edildi.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ
İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı. İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.
Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
GEMİLERE BİLİNMEYEN BİR SIVIYLA MÜDAHALE
İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli bilinmeyen bir suyla saldırmaya başladı. Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.
Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.
25 TÜRK AKTİVİST ALIKONDU
Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
AKTİVİST GRETA BİR KEZ DAHA GÖZALTINDA
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi. Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntüleri paylaştı.
TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.
İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA BASKINLARI BAŞLADI
Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine İsrail baskınları başladı. İsrail askerleri, birkaç gemiye baskın düzenledi. Bazı aktivisitler gözaltına alındı.
