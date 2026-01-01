Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Yarın hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olduğu yeni yıla saatler kala gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu durumdan dolayı kamu kurumlarının yanı sıra özel kuruluşlarını da mesai saatlerini etkiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlar resmi tatil olmasından dolayı 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarından randevu almak isteyen vatandaşlar ise 1 Ocak'ta hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. İşte yeni yılın ilk gününde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni ve nöbetçi eczane bilgileri...

HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması sebebiyle, devler hastaneleri eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri kapalı olacak. Ancak bu durumdan sadece poliklinik hizmetleri etkilenecek. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecekler. Acil durumu olan vatandaşlar, her zaman olduğu gibi hastanelerin acil servis birimlerine başvurabilecekler. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise hastanelerin poliklinik hizmetleri tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Özel hastanelerde resmi tatillerde çalışma durumu değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar özel hastanelerin danışmalarını arayarak bilgi alabilirler.

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

Sağlık ocakları ve aile hekimleri, resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü de sağlık ocakları ve aile hekimleri kapalı olacak ve randevu alınmayacak. Aile hekimleri ve sağlık ocaklarından randevular 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren tekrardan alınabilecek.

ECZANALER AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

Eczaneler resmi tatillerde "nöbet sistemi" ile çalışır. 1 Ocak 2026 Cuma günü de nöbetçi sistemi olacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın nöbetçi eczaneleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirler.