Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

İsrail ordusu, Gazze'ye ulaşmalarına çok az bir süre kalan Sumud Filosu'na hain bir saldırı düzenledi. Çok sayıda gemiye el koyan ve aktivistleri gözaltına alan işgalci İsrail'e tepkiler peş peşe geldi. Ülke genelinde sokağa çıkan vatandaşlar İsrail'e lanet okudu.

Soykırımcı , uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydı. İsrail ordusu, yetki sahibi olmadıkları sularda Sumud Filosu'na saldırdı. Çok sayıda gemiye baskın yapan işgalci ordu, onlarca aktivisti gözaltına aldı.

GEMİLERİN ÖNÜNÜ KESTİLER

'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Gazze'ye 128 kilometre kala saldıran İsrail ordusu, İsrail 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filonun önünü kesti.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

TÜRK AKTİVİSLER DE GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda gemiye baskın düzenleyerek ele geçiren İsrail ordusunun saldırısında aralarında Türklerin de bulunduğu onlarca aktivist gözaltına alındı.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail ordusunun bu hain saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıkalmada, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu aktarıldı.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sumud Filosu'na saldırı haberinden sonra ülkenin dört bir yanından insalar sokağa dökülüp işgalci İsrail'e tepki gösterdi. Sokağa çıkan binlerce vatandaşlar, katil İsrail'e lanet okudu.

ABD'NİN ADANA KONSOLOSLUĞUNUN ÖNÜNE GELDİLER

Adana'da birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde etti.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

MERSİN'DE DE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısı, Mersin'de de protesto edildi. Ellerinde ve Türk bayrakları ile 'Kelime-i Tevhid' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail aleyhine sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

SİİRT'TE VATANDAŞLAR MEYDANLARA İNDİ

Siirt'te vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından düzenlenen baskını protesto etti.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

GAZZE İÇİN DUALAR EDİLDİ

Çorum'da da yüzlerce vatandaş, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Hürriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, sloganlarla tepkilerini dile getirip Gazze için dualar etti.

Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

KONYA'DAN GAZZE İÇİN DUALAR YÜKSELDİ

Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Filistin, Türk bayrakları ve pankartlarla saldırıyı kınadı. Etkinlikte, Gazze ve tüm Müslüman alemi için dua edilirken, ezgiler okunup destek mesajları verildi.

