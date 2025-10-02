Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

Soykırımcı İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydı. İsrail ordusu, yetki sahibi olmadıkları sularda Sumud Filosu'na saldırdı. Çok sayıda gemiye baskın yapan işgalci ordu, onlarca aktivisti gözaltına aldı.

GEMİLERİN ÖNÜNÜ KESTİLER

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Gazze'ye 128 kilometre kala saldıran İsrail ordusu, İsrail 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filonun önünü kesti.

TÜRK AKTİVİSLER DE GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda gemiye baskın düzenleyerek ele geçiren İsrail ordusunun saldırısında aralarında Türklerin de bulunduğu onlarca aktivist gözaltına alındı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail ordusunun bu hain saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıkalmada, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sumud Filosu'na saldırı haberinden sonra ülkenin dört bir yanından insalar sokağa dökülüp işgalci İsrail'e tepki gösterdi. Sokağa çıkan binlerce vatandaşlar, katil İsrail'e lanet okudu.

ABD'NİN ADANA KONSOLOSLUĞUNUN ÖNÜNE GELDİLER

Adana'da birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto etti.

MERSİN'DE DE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısı, Mersin'de de protesto edildi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile 'Kelime-i Tevhid' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail aleyhine sloganlar attı ve tekbir getirdi.

SİİRT'TE VATANDAŞLAR MEYDANLARA İNDİ

Siirt'te vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından düzenlenen baskını protesto etti.

GAZZE İÇİN DUALAR EDİLDİ

Çorum'da da yüzlerce vatandaş, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Hürriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, sloganlarla tepkilerini dile getirip Gazze için dualar etti.

KONYA'DAN GAZZE İÇİN DUALAR YÜKSELDİ

Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Filistin, Türk bayrakları ve pankartlarla saldırıyı kınadı. Etkinlikte, Gazze ve tüm Müslüman alemi için dua edilirken, ezgiler okunup destek mesajları verildi.