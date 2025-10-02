İsrail, Sumud Filosu'na saldırdı! 30 gemi soykırımcılardan kaçtı: Gazze'ye doğru ilerliyorlar

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu gece saatlerinde İsrail saldırısına uğradı. 15 gemiye müdahale edilirken, 28'si Türk 200'den fazla aktivist de alıkonuldu. Küresel Sumud Filosu'ndan yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 30 geminin Gazze'ye doğru yol aldığı bildirildi.

"30 GEMİ KARAR BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

GSF’den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait 15 gemiyi durdurduğu belirtilerek, "30 gemi hala kararlı bir şekilde Gazze’ye doğru ilerliyor ve işgalci İsrail donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen sadece 46 deniz mili (yaklaşık 85 km) mesafedeler" denildi. İsrail'in yada dışı engelleme girişimlerinin filonun kararlılığını engelleyemeyeceği vurgulanan açıklama, "Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru açma misyonumuzu sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"DURDURULAN 13 GEMİDE 200’Ü AŞKIN AŞKIN AKTİVİST VARDI"

GSF Sözcüsü Saif Abukeshek ise durdurulan 13 gemide 37 ülkeden 200’ü aşkın insan hakları savunucusunun bulunduğunu belirterek, bunlar arasında 30 İspanya, İtalya, 21 Türkiye,12 Malezya, 11 Tunus, 11 Brezilya, 10 Fransa vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaştı. Filonun görevine devam ettiğini vurgulayan Abukeshek, "30 gemimiz hâlâ işgal güçlerinin askerî gemilerinden kaçarak Gazze kıyılarına ulaşmaya çalışıyor. Kararlılar. Motivasyonlarının yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu ablukayı sabaha kadar kırabilmek ve birlikte bölgeye ulaşabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar" açıklamasında bulundu