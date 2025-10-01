Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına dur demek için görüşmeler devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump; Savaşı bitireceği yönünde bir açıklama gerçekleştirdi. Dünyanın takip ettiği görüşmeyi Tgrthaber.com’a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ; ‘Türkiye bu anlaşma maddelerini kabul etmez’ diyerek gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 13:33

ABD Başkanı , İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında, Donald Trump; Bu savaşı durduracağız diyerek 20 maddelik Gazze planını duyurdu.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

Trump ve Netenyahu’nun Gazze için hazırladığı barış planını Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun’a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ; ‘ABD ve İsrail tarafından duyurulan 20 maddelik barış planının şartlarını ne ne de kabul etmez’ diyerek çok önemli mesajlar verdi.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

İşte çarpıcı röportajın detayları:

Hamas’ın anlaşmayı kabul etmesi henüz kesinleşmiş bir konu değildir. Garanti kabul edecek ülkeler arasında ise ve Katar ülkeleri olduğu söyleniyor. Bu ülkelerden Hamas’a herhangi bir baskı gelir mi bunu zamanla göreceğiz. Bu olayda Türkiye’nin alacağı tavır oldukça önemlidir. Anlaşmanın içinde hangi ülkelerin olacağı, Türkiye’nin anlaşmada bulunup bulunmayacağı bunlar çok mühim kriterlerdir. Türkiye’nin olmadığı bir denklemin, baştan beri kurulu bir plan olarak yorumlayabiliriz.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

"TÜRKİYE VARSA OYUN BOZULUR!"

Türkiye bu süreçte olacaksa, oyun kesinlikle bozulacaktır. Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken döneminde Türkiye’nin dışlanması denenmişti, bu durumu kendisi de dile getirmişti. İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika'nın olduğunu ifade etti. Katar ve Mısır gibi Arap ülkelerin de içinde olduğu bir askeri güç oluşturulacak ve “Filistin'de terörle mücadelede bu yapı nüfus edecek” dedi.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

Filistin'in başına bir siyasi irade de getirilecek ama bu Hamas olmayacak. Hamas olmadığı takdirde ise Mahmut Abbas kılıklı batının kuklası bir yapı getirilecekti ama vazgeçildi. Anlaşmanın maddelerinde de Filistin'in gündelik belediye işlerine bakacak bir yönetim olacağı yazıyor.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

"TÜRKİYE BU ANLAŞMAYI KABUL ETMEZ!"

Risklerin çok olduğu bir anlaşmayı doğrudan büyük bir başarı, zafer olarak değerlendirmek çok büyük yanlış olur. Bu risklerin ortadan kalkması için daha çok bu konuda görüşme ve toplantı yapılmalı. 20 maddelik anlaşmanın ise henüz bir taslak olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşma maddelerini bu haliyle ne Hamas ne de Türkiye kabul etmez. Anlaşmayı maddeler netleştikten sonra değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

"TÜRK ASKERİ BÖLGEYE GİDERSE MESELE FARKLI BOYUTA GEÇER!"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar’a gitme nedeni, anlaşmanın detaylarını anlamak ve ona göre şekil almaktır. Türkiye’yi ilgilendiren birçok konu netleşmediğinden dolayı Türkiye'nin doğrudan destek vermesi veya köstek olması mümkün değildir. Sayın İbrahim Kalın’ın ziyaretinden sonra bunları iyice anlayıp dinleyeceğiz.

Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

Detayları bildikten sonra ise Türkiye’de bir tepki ortaya koyacaktır. Ben de şu an mevcut olan maddelere istinaden yorum yapamıyorum. Türkiye’nin önerdiği kişiler Filistin’e lider olacaksa, Türkiye’de bu askeri gücün içinde olacaksa mesele farkı bir boyuta gidecektir. Türkiye’nin dışlandığı bir çözüm olursa eğer, çok farklı bir şekilde yorumlanmış olacaktır. Temel mantık budur, benim bakış açım da bu şekildedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump kararnameye imza attı! ABD, Katar'ı güvenceye aldı: 'Misilleme yapılacak'
ABD Başkanı Trump: Sadece Gazze'de değil Orta Doğu'da barışa ulaşacağız
ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı
ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#mısır
#hamas
#Belirsizlik
#İzakisten
#İsrail-filistin Barış Süreci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.