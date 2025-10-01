Gazze barış planı krizi devam ediyor! Uzman isim açıkladı: Türkiye bu şartları kabul etmez

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında, Donald Trump; Bu savaşı durduracağız diyerek 20 maddelik Gazze planını duyurdu.

Trump ve Netenyahu’nun Gazze için hazırladığı barış planını Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun’a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ; ‘ABD ve İsrail tarafından duyurulan 20 maddelik barış planının şartlarını ne Türkiye ne de Hamas kabul etmez’ diyerek çok önemli mesajlar verdi.

İşte çarpıcı röportajın detayları:

Hamas’ın anlaşmayı kabul etmesi henüz kesinleşmiş bir konu değildir. Garanti kabul edecek ülkeler arasında ise Mısır ve Katar ülkeleri olduğu söyleniyor. Bu ülkelerden Hamas’a herhangi bir baskı gelir mi bunu zamanla göreceğiz. Bu olayda Türkiye’nin alacağı tavır oldukça önemlidir. Anlaşmanın içinde hangi ülkelerin olacağı, Türkiye’nin anlaşmada bulunup bulunmayacağı bunlar çok mühim kriterlerdir. Türkiye’nin olmadığı bir denklemin, baştan beri kurulu bir plan olarak yorumlayabiliriz.

"TÜRKİYE VARSA OYUN BOZULUR!"

Türkiye bu süreçte olacaksa, oyun kesinlikle bozulacaktır. Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken döneminde Türkiye’nin dışlanması denenmişti, bu durumu kendisi de dile getirmişti. İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika'nın olduğunu ifade etti. Katar ve Mısır gibi Arap ülkelerin de içinde olduğu bir askeri güç oluşturulacak ve “Filistin'de terörle mücadelede bu yapı nüfus edecek” dedi.

Filistin'in başına bir siyasi irade de getirilecek ama bu Hamas olmayacak. Hamas olmadığı takdirde ise Mahmut Abbas kılıklı batının kuklası bir yapı getirilecekti ama vazgeçildi. Anlaşmanın maddelerinde de Filistin'in gündelik belediye işlerine bakacak bir yönetim olacağı yazıyor.

"TÜRKİYE BU ANLAŞMAYI KABUL ETMEZ!"

Risklerin çok olduğu bir anlaşmayı doğrudan büyük bir başarı, zafer olarak değerlendirmek çok büyük yanlış olur. Bu risklerin ortadan kalkması için daha çok bu konuda görüşme ve toplantı yapılmalı. 20 maddelik anlaşmanın ise henüz bir taslak olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşma maddelerini bu haliyle ne Hamas ne de Türkiye kabul etmez. Anlaşmayı maddeler netleştikten sonra değerlendirmek daha doğru olacaktır.

"TÜRK ASKERİ BÖLGEYE GİDERSE MESELE FARKLI BOYUTA GEÇER!"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar’a gitme nedeni, anlaşmanın detaylarını anlamak ve ona göre şekil almaktır. Türkiye’yi ilgilendiren birçok konu netleşmediğinden dolayı Türkiye'nin doğrudan destek vermesi veya köstek olması mümkün değildir. Sayın İbrahim Kalın’ın ziyaretinden sonra bunları iyice anlayıp dinleyeceğiz.

Detayları bildikten sonra ise Türkiye’de bir tepki ortaya koyacaktır. Ben de şu an mevcut olan maddelere istinaden yorum yapamıyorum. Türkiye’nin önerdiği kişiler Filistin’e lider olacaksa, Türkiye’de bu askeri gücün içinde olacaksa mesele farkı bir boyuta gidecektir. Türkiye’nin dışlandığı bir çözüm olursa eğer, çok farklı bir şekilde yorumlanmış olacaktır. Temel mantık budur, benim bakış açım da bu şekildedir.