Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi. Liderler, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRABİLİRİZ"

F-35 ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili soruya cevap veren Trump "F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de anlaşmaya çok yakın olunduğunu söyleyen Trump, "İsrail'le buluşacağım çok fazla kişi ölüyor, başarabiliriz." dedi.

"SURİYE'DEKİ SORUNU ERDOĞAN ÇÖZDÜ"

Rusya konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Trump "Rusya artık toprak kazanamıyor. Artık durmalarının zamanı geldi diye düşünüyorum." dedi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" diye konuştu.

Trump "Erdoğan Suriye'deki sorunu çözdü. Bu Türkiye için bir zaferdi bunu üstlenmesini istedim" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN: F-35, F-16 VE HALK BANKASI KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ

Trump'ın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Heybeliada Okulu ile ilgili de "Üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum." dedi.

KAPIYA KADAR UĞURLADI, SANDALYESİNİ TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurlaması dikkat çekti. Trump'ın Erdoğan'ı kapıya kadar uğurlaması ona verdiği önemi ortaya koydu. Ayrıca Trump bu kez Erdoğan'ın sandalyesini tuttu.