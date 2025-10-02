İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: Gözaltına alınan Türklerin isimleri belli oldu

Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Filoda yer alan gemilerdeki aktivistler silahsız olduklarını göstermek amacıyla ellerini havaya kaldırdı. İsrail askerlerinin gemideki kameralara müdahale ettiği görüntülendi.

Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek, Filodaki 19 geminin İsrail tarafından durdurulduğunu, bunlardan bazılarının Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 28 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

GÖZALTINDAKİ TÜRKLERİN İSİMLERİ

Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivistlerden 28'i gözaltına alındı. O isimlerden bazıları şöyle: